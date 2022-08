Stad koopt nog een woning aan voor de uitbreiding stationsbuurt

Tijdens de Poperingse gemeenteraad van maandag werd unaniem beslist om nog een woning aan te kopen tussen de Lakenstraat en het Stationsplein. De stad heeft voorbereidingen getroffen voor een structurele aanpak van de vernieuwing van de stationsomgeving. De opmaak van een masterplan stationsomgeving werd met de verschillende vervoerspartners afgewerkt.

Voor de uitbouw van dit regionale vervoersknooppunt is er behoefte aan meer ruimte om de verschillende vervoersmodi een plaats te kunnen geven. “De aankoop van die woning gelegen in de Ieperstraat is noodzakelijk om dit nieuwe mobiliteitsknooppunt te kunnen realiseren. Na twee niet aanvaarde biedingen van respectievelijk 100.000 euro en 105.000 euro werd ons laatste bod van 110.000 euro aanvaard door de eigenares”, zei burgemeester Christof Dejaegher (CD&V).

Visienota

Er werd kennisgenomen van de visienota rond het Regionaal Mobiliteitsplan. Het toekomstscenario omschrijft hoe de vervoerregio kijkt naar de mobiliteit in de regio in 2030, met een doorkijk tot 2050. Raadslid Jean-Marie Blondeel (N-VA) merkte op dat het openbaar vervoer vanuit de dorpen in de toekomst bemoeilijkt zal worden. Schepen Klaas Verbeke (CD&V) bemerkte dat het hier slechts om een visienota gaat. De burgemeester voegde eraan toe: “Wij mogen alleen de bushokjes en het groen errond plaatsen, al de rest is de bevoegdheid van De Lijn.” (AHP)