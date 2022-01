Spits Lucie is woonboot mét B&B langs de Noordkaai: “Ramen kuisen vanop bootje in het kanaal”

Izegem In Izegem kan je op het kanaal overnachten in een B&B op de Spits Lucie, de woonboot van Marivic Alcantara en Frederic Dumarey. “De boot hebben we helemaal zelf opgeknapt. Het is hier prachtig wonen. Ik zou niet meer in een gewoon huis kunnen aarden.”

Je rijdt er vaak achteloos voorbij, maar dit keer hielden wij er halt. Vlak tegenover de firma Lecot langs de Noordkaai ligt Spits Lucie, de woonboot van Marivic Alcantara en Frederic Dumarey. Zij is afkomstig uit de Filipijnen, hij uit Menen.

Hoe leerden jullie elkaar kennen?

Marivic: “Ik woon al sinds 1989 in België, dus al 33 jaar. Ik woonde in Izegem en werkte bij Televic, waar ik Frederic leerde kennen. Ondertussen zijn we al tien jaar samen. We woonden eerst een tijdje in Koolskamp tot we besloten om samen iets te kopen. Een huis wou ik niet meer, een boot zou het worden. Naast onze huidige ligplaats bewoonde Johan zijn woonboot ‘Rudy’. We zijn er een kijkje gaan nemen en gingen online op zoek naar mogelijke boten die we zelf konden inrichten. Tot zelfs in Nederland en Duitsland toe. We hadden het eigenlijk al bijna opgegeven tot we in januari 2014 toch onze droomspits op de kop konden tikken. Spitsen vallen binnen het ‘gabarit Freycinet’ en zijn vrachtschepen van net geen 40 meter lang en net geen 5,20 breed, geschikt om door de kleinste Franse kanalen te varen.”

Maar de spits is een vrachtschip. Hoe bouw je die om tot woonboot?

“Het schip heeft 58 jaar gevaren. Lucie was de naam van de vrouw van de eerste schipper. Zijn zoon heeft er mee gevaren tot aan zijn pensioen, maar vervolgens stond het dus te koop. Frederic heeft het plan uitgetekend om dit samen met Renobato bvba volledig uit te werken. Renobato heeft tijdens de week de laswerken en technieken gerealiseerd, terwijl wij tijdens de weekends de ondergrond, leiding- en interieurwerken deden. Dat gebeurde in Harelbeke gedurende de eerste vijf maanden. Binnenin zijn we een jaar lang aan de slag geweest. Frederic, mijn schoonpa en ikzelf zijn ieder vrij moment bezig geweest. We begonnen met het installeren van een toilet en zijn dan kamer per kamer opgeschoven. We hebben hier nu een leefruimte, een washok, toilet, ruime badkamer en drie slaapkamers. Dat werd allemaal gerealiseerd in de vrachtruimte van het schip. We hebben zelfs een cabriodak (lacht). Enkele panelen boven de leefruimte kunnen open schuiven. En om de vijf jaar moet de boot naar het droogdok voor onderhoud.”

Onze eerste gasten waren Italianen die niet wisten dat ze geboekt hadden op een woonboot

Varen doen jullie niet?

“Toch niet de Spits Lucie. We blijven hier gewoon liggen. Al hebben we wel snel ons vaarbewijs gehaald. Niet simpel, omdat ik anderstalig ben. Ik spreek ondertussen jullie taal wel, maar vooral West-Vlaams. Prachtig taaltje, toch. Maar we hebben wel nog een motorboot die we gebruiken voor pleziertochtjes. Er kunnen maximum acht mensen aan boord. Een vriendin van mij is er op uitgevaren ter gelegenheid van haar huwelijk, haar huwelijksfeest vond hier ook aan boord plaats.”

Genieten op het dek van het schip met Marivic, Frederic en zoon Alex. © Stefaan Beel

En in de kajuit van de schipper installeerden jullie een B&B!

“Aanvankelijk was dat niet de bedoeling. De meeste van de woonboten voorzien daar een bubbelbad of een of andere opslagruimte. Maar wij wilden de kajuit authentiek houden en hebben die binnenin respectvol vernieuwd. Groot en luxueus is het niet, maar er zijn twee slaapkamers. Ideaal voor een gezin met kinderen.”

Wie logeert er bij jullie?

“Een erg internationaal publiek, ook al omdat de meeste mensen ons vinden via Airbnb en Booking.com. De eerste mensen die hier boekten waren Italianen, maar ze wisten niet dat ze op boot terechtkwamen… Ze hadden de omschrijving niet goed gelezen. Chinezen, Columbianen, Japanners… uit alle uithoeken van de wereld waren ze hier al te gast. Vorig jaar hadden we opvallend meer Belgen, maar dat kwam door de staycation. En tijdens de week verblijven hier vaak ook mensen die ergens bij een bedrijf in de buurt aan de slag zijn. We zijn ook goed bereikbaar, we liggen immers vlakbij de autosnelweg.”

Marivic en Frederic Privé Marivic Alcantara (53) en Frederic Dumarey (40) wonen op hun woonboot langs de Noordkaai 16. Zij heeft een dochter en kleinzoon Morris, hij twee zonen uit een eerdere relatie. Ze leerden elkaar kennen op de werkvloer. Loopbaan Marivic is aan de slag in de productie bij Televic Izegem, Frederic is projectleider in Brugge. Vrije tijd In de zomer varen ze (vaak samen met gasten) uit met hun motorboot. Marivic houdt van puzzelen en stopt veel tijd in de B&B. Frederic is behept door alles wat met techniek te maken heeft.

De B&B is naar verluidt jouw terrein?

“Dat klopt. Ik zorg dat de mensen niets te kort komen. Op Booking.com hebben we een heel hoge gemiddelde quotering van 9,3 op 10. Dat ligt niet aan de luxe, maar ik hecht vooral belang aan de punten die we krijgen voor hygiëne en de persoonlijke ontvangst.”

© Stefaan Beel

En ondertussen wonen jullie nu zelf al zeven jaar op een boot. Al aangepast?

“Tuurlijk, ik zou het niet anders meer willen. Het is zalig. De eendjes komen voor het raam zwemmen. Als je in de woonkamer zit, komt het water ongeveer op ooghoogte. Je ziet schepen passeren, kajakkers zich in het zweet werken en langs de andere kant van het kanaal de fietsers en wandelaars op het jaagpad genieten. Langs de kant van de Noordkaai hebben we geen inkijk, omdat we daar onder de kade liggen. Als er een zwaar schip passeert, beweegt de boot wel wat. Maar dat ben je op de duur gewoon. Het moeilijkste is om mijn ramen buiten te kuisen, dat moet ik vanop een bootje doen. En mijn man is ook iemand die niet stil kan zitten. Als hij een werkje ziet, wil hij dat onmiddellijk opknappen. Maar één ding staat vast, ik wil hier nooit meer weg.”

www.spitslucie.be