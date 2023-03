Sociaal fonds DCI schenkt aan voedselbank De Stamper

Tijdens de allerlaatste bijeenkomst van de raad van bestuur van het sociaal fonds van DCI werd het resterende bedrag dat nog in kas zat, geschonken aan voedselbank De Stamper.

“Toen de dienstencheque-onderneming van Izegem (DCI) in 2013 werd overgenomen door Diensten Aan Huis, bleef er nog ruim 800.000 euro in kas over”, schetst Frank Duhamel de situatie. “Een mooi bedrag dat de raad van bestuur integraal wou teruggeven aan de mensen die er gewerkt hebben. Zij hadden tenslotte gezorgd voor deze mooie spaarpot. Omdat hun nieuwe statuut iets minder goede voorwaarden had dan het oude Izegemse verhaal hebben we bijgepast met een verhoging van de maaltijdcheques, een kleine opleg in wedde, een hospitalisatieverzekering en een extra vrije dag met Izegem Koers. De bedoeling was dit zes jaar lang te kunnen doen, maar het werden er negen. Sommige personeelsleden gingen immers met pensioen, of vonden ander werk waardoor het aantal toe te kennen bijdrages verminderde. De opleg was slechts een beperkte tijd nodig omdat de weddes snel op een gelijkaardig niveau kwamen en ook de maaltijdcheques werden na enkele jaren verhoogd tot het vroegere niveau van DCI. De dag van de koers en de hospitalisatieverzekering voor het personeel liepen wel voor de volle negen jaar.

Mooie restsom

“Nu was de pot leeg op 2.500 euro na. Dat bedrag schenken we integraal aan het goede doel, voedselbank De Stamper”, aldus Frank Duhamel. Bezieler Pol Dewulf van De Stamper kwam de cheque graag in ontvangst nemen. (MI)