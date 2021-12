Site Bosjoenk in Oostende krijgt grondige make-over: plaats voor jeugdhuis OHK en nieuwe fuifzaal

De site aan ‘t Bosjoenk zal er over een paar jaar helemaal anders uitzien. Alle gebouwen worden afgebroken en er komt een nieuwbouw in de plaats. Jeugdhuis OHK krijgt er een vaste plek en er komt een fuifzaal voor minimum 500 personen.

Op vandaag vinden al heel wat kinderen en jongeren de weg naar ’t Bosjoenk aan de Zinnialaan. Jeugdverenigingen als KSA Meeuwennest, Zeescouts 2de FOS Westhinder, Old Worlde en Quasar hebben er hun vaste uitvalsbasis. Ook de Oostendse Jeugdraad en de Speel-o-theek zijn gevestigd in ’t Bosjoenk.

Nieuw masterplan

Vandaag komt er een nieuw masterplan. De paviljoenen worden afgebroken en de volledige site wordt herdacht. “Jongeren vragen al heel lang naar een nieuwe, goede fuifzaal”, zegt schepen Björn Anseeuw (N-VA). “En gelijk hebben ze. Fuifzaal Elyzée voldoet niet altijd. Daarom bouwen we nu de zaal die bovendien past in ons plan om het stadspatrimonium uit te breiden met hedendaagse en energiezuinige gebouwen. De nieuwe fuifzaal zal ook perfect uitgerust zijn voor concerten en andere performances. Dat is belangrijk voor jeugdhuis OHK, dat sterk inzet op een muzikale werking. Maar ook andere verenigingen zullen er evenementen en fuiven kunnen organiseren.”

Jeugdhuis

Nu jeugdhuis OHK een nieuwe uitvalsbasis krijgt in ’t Bosjoenk, worden de plannen uit het verleden verlaten om het jeugdhuis te huisvesten onderaan het Europacentrum. Momenteel zit het jeugdhuis nog in het oude zwembad. Er wordt gezocht naar een tijdelijke locatie voor het OHK, tot de gebouwen aan ‘t Bosjoenk af zijn. Mogelijk wordt dat de Elyzée.

“Een gloednieuwe muziektempel die voor ondernemende en creatieve zielen een echte broedplaats wordt. Een plek waar artistieke groei, zelfontplooiing en ontspanning hand in hand gaan. We kijken er al naar uit”, zegt coördinator Tuur Soete.

De uitvoering van dit nieuwe masterplan wordt meteen opgestart. Na de ontwerpfase volgt de vergunningsfase. De gunning van de werken is voorzien eind 2024, om vervolgens de werken te kunnen starten begin januari 2025. Er is een budget voorzien van 6.714.400 euro (inclusief btw).