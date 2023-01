Sint-Pieters Deelt neemt boeken- en puzzelruilkasten in gebruik

In Sint-Pieters werden donderdagmiddag de nieuwe boeken- en puzzelruilkasten in gebruik genomen, een initiatief van Sint-Pieters Deelt.

De kastjes staan op twee plaatsen: aan het Buurtcentrum Den Heerd in de Beekweg en op de hoek van de Sint-Pieterskerklaan en de Palingstraat. Bewoners kunnen er boeken instoppen maar ook een mee nemen om te lezen. Zo hoef je niet steeds nieuwe boeken te lezen.

Plantenruilkast en deelfrigo

Op de eerste dag werden donderdag al heel wat boeken in het kastje gestopt aan het Buurtcentrum. In Sint-Pieters zijn ze het systeem al gewoon want volgens Patrick Anthone van het Buurtwerk Sint-Pieters wordt er reeds gewerkt met een plantenruilkast (in februari vorig jaar in dienst genomen) en met een deelfrigo waarin voedseloverschotten gestopt worden.

Met die voedseloverschotten gaan wijkbewoners op woensdag en vrijdag aan de slag om te koken voor anderen. De verse maaltijden worden dan in de deelfrigo gestopt.

Fotoboek van Sluitertijd

Ook rolstoelfietsen, riksja’s en speelgoed worden intussen al gedeeld in Sint-Pieters. Schepen Mathijs Goderis is vol lof voor het buurtwerk en de samenwerking tussen wijkbewoners.

Zijn collega schepen Pablo Annys mocht er alvast al een mooi fotoboek instoppen van Sluitertijd, een project dat tijdens de coronalockdown te bewonderen was op de muren van de Dupontsite (in de volksmond beter bekend als de Gistfabriek). De twee kasten werden gemaakt door de mensen van de Dienst Facilitair Beheer.