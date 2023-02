Scholen verkopen meer dan 2.000 zakjes bloemzaad voor Amélie (4): “13.500 euro? Dat hadden we nooit verwacht”

Park Uniek en Het Reuzenhuis hebben samen meer dan 2.000 zakjes met bloemzaad verkocht voor het goede doel. Met de actie wordt de herinnering aan Amélie Callens levend gehouden, die in 2021 na een korte strijd tegen kanker overleed. Haar vader loopt straks samen met de ‘lopende kankerprofessor’ Johan Swinnen, wiens zoon kanker overleefde, mee met de 100 kilometer van Kom Op Tegen Kanker.

In Het Reuzenhuis werd in 2022 een eerste actie georganiseerd ter nagedachtenis van Amélie Callens. Het vierjarige kleutertje van de school overleed in april 2021 aan de gevolgen van hersenkanker. Omdat Amélie zo van bloemetjes hield, werden onder impuls van de ouders van de school zakjes met bloemzaad verkocht.

Actie uitgebreid

Die eerste actie leverde bijna 1.000 euro op en met dat geld werd (een deel) van het startgeld van de 100 kilometer-run van KOTK betaald. Samen met de ‘lopende kankerprofessor’ Johan Swinnen, die zich al langer inzet voor de strijd tegen kanker, liepen Sven Weyn van Park Uniek en Kristof Van Hecke van Het Reuzenhuis mee. Toen al werd beslist om in 2023 de actie te herhalen en uit te breiden. Daar hielden de Tieltse Freinetscholen zich aan.

Veel meer dan verwacht

Dit keer werden ruim 2.000 zakjes verkocht, goed voor een indrukwekkende 13.500 (!) euro. Dat bedrag werd vorige week overhandigd aan Johan Swinnen en z’n vzw Hou(t) Me Vast, tijdens een druk bijgewoonde lezing van de professor in Park Uniek. “We hadden op zowat 600 zakjes gehoopt, maar de bestellingen bleven komen, waardoor we meer dan 2.000 zakjes gevuld en verkocht hebben”, zegt Lieve Van Hauwaert, die de actie mee hielp coördineren.

“We hebben zakjes verkocht tot in Antwerpen”

“Dankzij de papa van Amélie, die bij de brandweer van Antwerpen werkt, hebben we zelfs zakjes verkocht tot in Antwerpen. We zijn iedereen zo enorm dankbaar, ook iedereen achter die achter de schermen hielp, want er werd bergen werk verzet. Niet alleen zijn we blij omwille van het financiële resultaat, we hebben ook heel veel verbondenheid gecreëerd.”

Zelfde kanker

Ook voor Lieve en haar man Sven Weyn heeft de actie een bijzondere betekenis, want ze werden zelf ook geconfronteerd met kanker. “Bij onze zoon Guust (18) werd in 2010 een gezwel in z’n hoofd ontdekt”, vertelt Lieve. “Tijdens zijn behandeling in het UZ in Leuven leerden we professor Johan Swinnen en zijn zoon Pieter kennen. Pieter had dezelfde kanker als Guust. En allebei onze zonen hebben kanker overwonnen. Onze Guust is door de behandeling wel niet meer dezelfde. Hij draagt zowel op lichamelijk als cognitief vlak nog altijd de gevolgen, maar we prijzen ons gelukkig dat hij het overleefde. De situatie is anders voor de ouders van Amélie. Maar het feit dat de actie zo breed gedragen werd en dat we zo veel mensen hebben kunnen bereiken, is voor ons allemaal een hart onder de riem. En daar zijn we dankbaar voor.”

Buurman loopt mee

Oorspronkelijk was Sven Weyn zelf van plan om mee te lopen met de 100-km run, naast Frederick Callens (de papa van Amélie) en het tweede team van Johan Swinnen, maar door gezondheidsproblemen zit dat er niet in. In zijn plaats loopt buurman en goede vriend Matthias Allegaert mee voor Guust. Voor Park Uniek loopt leerkracht Pieter Beyls mee en voor Het Reuzenhuis zal leerkracht Kristof Van Hecke aan de start staan. Ook Vieke Viaene en Frederick De Marrez staan mee aan de start in Deinze op zondag 19 maart.