Tieltse Freinetscholen bundelen de krachten voor strijd tegen kanker: “De liefde voor Amélie is en blijft er, maar het gemis ook”

Freinetscholen Het Reuzenhuis en Park Uniek bundelen de krachten om het goede doel te steunen en om de herinnering aan Amélie Callens levend te houden. De vrolijke kleuter overleed in april 2021 na een korte, hevige strijd tegen hersenkanker. Voor het tweede jaar op rij verkoopt de school bloemzaadjes, terwijl er straks ook een Tielts team meeloopt met de 100 km-run van Kom Op Tegen Kanker. Ook de papa van Amélie loopt mee.

Net als vorig jaar wordt samengewerkt met de ‘lopende kankerprofessor’ Johan Swinnen. De prof, die verbonden is aan de KU Leuven, is de drijvende kracht achter de actie ‘Hou(t) me vast’ en liep al duizenden kilometers bijeen voor de strijd tegen kanker. Hij bracht vorig jaar een team bijeen van lopers die een bijzondere band hebben met een kind met kanker. Sven Weyn van Park Uniek, Reuzenhuis-leerkracht Kristof Van Hecke en Vieke Viaene liepen toen samen met Johan vorig jaar de 100 kilometer in Genk. Toen al werd beslist om dit jaar op 19 maart in Deinze twee teams aan de start te krijgen, die samen zouden lopen onder de vlag van ‘Hou(t) me vast’. En daar hield het team van Freinet Tielt zich aan.

Bloemzaadjes

Om het startgeld van 2.500 euro bijeen te krijgen worden bloemzaadjes verkocht. “Vorig jaar zamelden we bijna duizend euro in, maar dit jaar hopen we – dankzij de samenwerking met Park Uniek – het Tieltse team volledig te kunnen sponsoren”, legt Tina Vitackova uit. Ze is de mama van een van de klasgenootjes van Amélie en maakte samen met de kinderen en de andere ouders van het Reuzenhuis de strijd van Amélie van dichtbij mee. “Door corona zat bezoek er niet in, maar we hebben wel met Amélie gefacetimed met de hele klas. Het afscheid was zwaar en nog altijd blijft het moeilijk. De liefde voor Amélie is en blijft er, maar het gemis ook. Al bracht het de klas en de school wel samen. Amélie hield van bloemen en van vlindertjes en zo ontstond in 2021 het idee voor de zaadjes.”

Lotgenoten

Om nog wat extra centen in het laatje te brengen, komt Johan Swinnen op 7 februari naar Park Uniek een lezing geven. Swinnen is een vriend van Sven Weyn, de coördinator van de middelbare Freinetschool. “Johan en ik zijn lotgenoten”, zegt Sven.“Allebei hebben we een zoon die kanker heeft overwonnen. Johan en ik leerden elkaar kennen tijdens de behandeling van onze zonen in 2010 en het klikte meteen. Ik weet bovendien dat de familie van Amélie ook veel aan Johan heeft gehad en daarom steunen we ‘Hou(t) me vast’ ten volle.” Behalve Sven lopen ook alvast Kristof Van Hecke, Gery Vanhamel en Frederick Callens mee. Zowel Gery als Frederick verloren een kind aan kanker. Gilles Vanhamel uit Landen stierf na een jarenlange strijd tegen een hersentumor. Hij werd 9. Frederick is de papa van Amélie. Bij zijn dochter duurde de strijd minder lang dan bij Gilles. “Tussen de eerste diagnose en het moment waarop we afscheid moesten nemen zat amper een maand”, vertelt hij. “Het begon met wat pijn in haar nek. Een scan wees uit dat ze met gezwel op haar ruggengraat zat, waarna we meteen naar het UZ in Gent zijn gegaan. Er is nog geopereerd, maar tevergeefs. Amélie overleed op 27 april 2021. Op 21 februari 2023 zou ze normaal zes zijn geworden.”

“Het jongere zusje van Amélie zit ook in het Reuzenhuis, dus we blijven in contact met de school.”

Frederick benadrukt dat hij dankbaar is voor de vele steun. “We hebben altijd nauw contact gehouden met de klas en kregen veel steun van de ouders en van de school. Men bracht ons zelfs eten. Daar hebben we kracht uit geput. Nog steeds. Het jongere zusje van Amélie zit ook in het Reuzenhuis, dus we blijven in contact met de school.” Toen de Tieltse delegatie vorig jaar in Genk mee liep, was Frederick er ook al bij, toen nog als supporter. “Toen al besloot ik om dit jaar zelf ook mee te lopen. Ik loop de tien kilometer en ben daar nu volop voor aan het trainen. Zowel fysiek als emotioneel wordt het zwaar, maar ik wou dit doen. Voor Amélie, maar ook voor iedereen die met kanker te maken heeft gehad.”

Praktisch

Een zakje bloemzaad bestellen kan via de Facebookpagina Freinet Tielt steunt ‘Hout me vast’ Een zakje kost 5 euro en volstaat om 3 vierkante meter in te zaaien. Zelf het inspirerende verhaal van kankeronderzoeker Johan Swinnen ontdekken? Dan kan tijdens de voordracht ‘De lange tocht’ op 7 februari in Park Uniek. De voordracht start om 20 uur. Rechtstreeks het loopteam steunen kan ook door te storten op de rekening van ‘Freinet Tielt steunt Hout me vast’ op BE49 7370 6628 2971, met de vermelding van 100km run.