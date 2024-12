Schoenwinkel daags na crash alweer open: “Gelukkig hebben onze medewerkers goed gehandeld”

Bij de vestiging van schoenenhandel Ralet in de Lippenslaan 301 zindert het ongeval waarbij een personenwagen pardoes doorheen de etalage de winkel binnenreed vorige week vrijdag nog na. “Gelukkig hebben mijn medewerkers echt prachtig werk geleverd na het ongeluk”, zegt zaakvoerder Bruno Ralet. “Het bleef vooral bij materiële schade, terwijl er doden hadden kunnen vallen.”

Op vrijdagnamiddag 29 november omstreeks 15.30 uur deed zich wel een erg opmerkelijk verkeersongeval voor nabij het kruispunt van de Lippenslaan met de Dumortierlaan in Knokke. Om onduidelijke redenen kwam het tot een botsing tussen twee wagens, waarbij één wagen doorheen het etalageraam terecht kwam in de vestiging van schoenenhandel Ralet in de Lippenslaan 301.

Schrik

De wagen die in de winkel belandde was een goudkleurige Jaguar die bestuurd werd door een man van 84 jaar oud. In de andere wagen, die door de klap op de zijkant terecht kwam op het voetpad ter hoogte van de schoenenwinkel, zaten twee dames die er al bij al met de schrik vanaf kwamen. Zaakvoerder Bruno Ralet, telg uit de familie achter de keten van schoenenwinkels, was op het moment van de feiten zelf niet aanwezig in de winkel, maar had wel direct contact met zijn vaste medewerkers die er wel waren.

“Vooral de schade aan het etalageraam is en was groot. Daar is immers echt recht doorheen gereden met die auto. Je moet weten dat die personenwagen niet direct tot stilstand is gekomen bij de klap, maar dat die nog eens is doorgereden tot tegen een muur achteraan de zaak”, zegt de zaakvoerder.

“Een etalagemeubel is compleet vernield maar door de ‘gelukkige’ rijlijn van de wagen bleven andere interieurelementen onaangetast. Er zijn wel wat panelen en andere decoratiestukken gesneuveld en de banden van de auto staan ook voor een stuk in het parket gebrand doordat die bleven doordraaien.”

“Op het moment van de aanrijding waren er toch wel behoorlijk wat mensen in de zaak aanwezig. Naar ik begreep is er een tweetal personen licht gewond geraakt. Het is echt een wonder en een groot geluk dat de menselijke tol niet hoger is. Enkele mensen zijn echt moeten wegspringen vernam ik en zag ik later ook op de camerabeelden. Het bleef dus vooral bij materiële schade terwijl er doden hadden kunnen vallen!”

Blussen

Zaakvoerder Bruno Ralet wil van de gelegenheid gebruik maken om de medewerkers in de vestiging nadrukkelijk te bedanken voor hun verantwoordelijk handelen. “Zeker mijn vaste medewerkers Iris Decloo en Christof De Winter hebben echt prachtig werk geleverd. Ze brachten iedereen zoveel mogelijk in veiligheid en Christof heeft de wagen, die aan het roken was, zo goed mogelijk proberen te blussen en af te koelen”, zegt Bruno Ralet. “De brandweer heeft de dag zelf nog een houten paneel geplaatst en al vlug werden ook de eerste opruimingswerken gestart. De volgende dag om 7 uur ’s morgens, de zaterdag dus, zijn onze eigen medewerkers begonnen met alles op te ruimen, samen met een gespecialiseerde ruimingsfirma die ik daarvoor had ingeschakeld. En ze hebben allemaal echt prachtig werk geleverd, want op zaterdag om 10 uur ’s morgens, nog geen 24 uur na het incident, hebben we de winkel al terug geopend. Zonder de grote inzet van dit team en van de hulpdiensten was dit niet mogelijk geweest.”

De zaak is nu dus terug open maar wel nog met een houten paneel in de plaats van het gesneuvelde glas in de etalage. “Normaal gezien duurt het zes weten om zo’n glas op maat te laten herstellen maar ik heb een firma gevonden die het een stuk vroeger zou kunnen doen. Als de verzekering ook tijdig de nodige stappen wil zetten tenminste, want daar stropt het nu nog wat”, zegt Bruno. “Voor de operationele werking van de winkel en dus de verkoop is er momenteel niet echt een probleem maar we zouden natuurlijk graag alles volledig kunnen afronden en herstellen.”