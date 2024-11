Wagen rijdt in etalage van schoenenwinkel in Knokke-Heist: minstens één gewonde

Vrijdagmiddag even over 15.30 uur gebeurde op het kruispunt van de Lippenslaan en de Dumortierlaan in Knokke-Heist een bizar ongeval.

Door het ongeval belandde één wagen in de etalage van een schoenenwinkel. © JVM

Om nog onduidelijke reden kwam het tot een botsing tussen twee wagens. Door het ongeval belandde één wagen in de etalage van een schoenenwinkel. De tweede wagen kwam op zijn zij net voor de etalage tot stilstand. Minstens één persoon werd naar het ziekenhuis overgebracht.

De tweede wagen kwam op zijn zij net voor de etalage tot stilstand. © JVM

Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De schade in de schoenenwinkel is aanzienlijk. De brandweer kwam per plaatse om het vele glas van het uitstalraam op te ruimen en de winkel winddicht te maken.

