Samen studeren in een kerk, moskee of krokettenbar? Op deze plaatsen kan het in Kortrijk

Kortrijk stelt opnieuw een aantal bloklocaties open voor studenten. Naast de campusbibliotheken van de onderwijsinstellingen krijgen studenten de kans om op vier plaatsen in het centrum en vijf locaties in de deelgemeenten zich samen voor te bereiden op hun examens. In die lijst staan enkele verrassende locaties.

De feestdagen komen eraan, maar voor de meeste studenten is dit ook het moment waarop de blokperiode begint. Voor veel studenten die zich thuis moeilijk kunnen concentreren biedt samen studeren een oplossing. “December is voor velen een periode van familie en feest, maar voor onze 17.658 studenten draait het om iets heel anders. Daarom bieden we onze studenten in deze koude kerstperiode een warm welkom in een van onze bloklocaties”, zegt Hannelore Vanhoenacker, schepen van Onderwijs. Zo kunnen studenten in de binnenstad terecht in de centrale bib aan de Leiestraat, Sint-Michiel aan de Heilige Geeststraat, Moskee Atakwa aan de Stasegemsestraat en de bovenverdieping van Chapeluur op de Grote Markt.

Sint-Michiel

“Al bijna tien jaar kunnen zo’n 20-tal studenten bij ons terecht. In het eerste semester van half december tot eind januari en in het tweede semester van half mei tot eind juni”, zegt priester Geert Goethals van de Sint-Michielsbeweging. Samen met Tine De Leeuw en Thibaut Declerck neemt hij de organisatie van de bloklocatie op zich. “We zijn een huis waar we jongeren veel kansen geven, daarom stellen we onze locatie ter beschikking. Het begon bij onze afdeling in Gent en we wilden hetzelfde doen voor onze Kortrijkse studenten. We zien bekende gezichten terugkeren, maar ook nieuwkomers. We geven studenten voor de blokperiode een toegangscode zodat ze zelf kunnen kiezen wanneer ze komen en gaan. We voorzien de ruimtes normaliter enkel in de weekdagen, want die worden in het weekend ook intens gebruikt voor bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding voor kinderen, eucharistieviering of ontmoeting. Maar als ze het vragen, laten we het toe, al is het dan wel wat rumoeriger.”

De Sint-Michielsbeweging staat in nauw contact met KSA Pius X. Velen van hen vinden hun weg naar de Heilige Geeststraat 2. Maury Brodeur (23) komt al vier jaar. Hij volgt een master in de bio-informatica aan KU Leuven. “Ik kwam voor het eerst met mijn vrienden, intussen zijn de meesten al afgestudeerd. Ik kan thuis echt niet studeren, mijn concentratie en motivatie is snel weg. Door in groep te zitten, voel ik me ‘gecontroleerd’. Priester Geert geeft ons ook veel vertrouwen. We mogen zelf afsluiten en soms zelfs langer blijven dan 22 uur.”

In Sint-Michiel is er ook een “chillruimte” met pool- en voetbaltafel waar de studenten even pauze kunnen nemen als de binnentuin minder aantrekkelijk lijkt door het koude en natte weer. (foto MD)

Als wederdienst helpen de studenten priester Geert met enkele taakjes. “In de pauze zetten we dan bijvoorbeeld de kerststal klaar in de kerk, helpen we met iets te lossen of hangen we de kerstverlichting op”, vult Merijn Veelaert (21) aan. Hij volgt de opleidingindustrieel ingenieur aan UGent. “Ze helpen graag”, glimlacht Geert. “Ze vragen dikwijls of ze iets kunnen doen. Het is de ideale pauze om eens de handen uit de mouwen te steken en de geest lichter te maken. Daarnaast groeit er informeel een band met wat er gebeurt in ons huis.”

De leden van KSA Pius X zijn een vaste waarde op deze bloklocatie, maar ook andere studenten vonden hun weg naar Sint-Michiel via de website. “Ik zocht online naar een studeerplekje in Kortrijk en kwam hierop uit. Mijn zus en ik wonen hier een straat van en spraken twee van onze vrienden aan. We studeren allemaal in Gent, maar wonen in Kortrijk. Op en af treinen om daar te studeren zou te veel tijd verliezen, daarnaast is de bib in Gent ook dicht deze kerstperiode”, vertelt Zoë Vandaele (22), studente vastgoed aan de Hogeschool Gent. “In de bib is er ook veel meer passage, hier is het rustig en word je niet gestoord. Het is de eerste keer dat we hier komen en ik merk na enkele dagen al duidelijk een verschil. Hier kan ik veel beter studeren”, zegt rechtspraktijkstudente Louise Porte (18).

Bloklocaties in deelgemeenten

Ook in de deelgemeenten openen OC Aalbeke, OC Marke, OC Rollegem, OC Bellegem en De Warande in Heule de deuren voor studenten.“Zo vinden ook de studenten in de deelgemeenten een plek om samen te blokken. In totaal zijn er 80 plaatsjes in de ontmoetingscentra Aalbeke, Marke, Rollegem en Bellegem. Het is intussen een traditie geworden. De studenten vinden dan ook gemakkelijk hun weg naar de bloklocaties, de plekjes zijn gegeerd”, aldus Stephanie Demeyer, schepen van Deelgemeenten en Ontmoetingscentra.