Blokken met kroketten: Chapeluur lanceert ‘Cro Studying Places’ in Kortrijk en Gent

Om studenten te ondersteunen in deze stressvolle blokperiode opent Chapeluur van 6 tot en met 26 januari de bovenverdieping van hun restaurant op de Grote Markt in Kortrijk als bloklocatie, goed voor 15 plaatsen.

Met de Cro Studying Places wil Chapeluur een antwoord bieden op het toenemende tekort aan studieplekken. In een periode waarin bibliotheken en koffiehuizen overvol zitten, biedt Chapeluur een rustige omgeving aan voor studenten. “Het idee is vorig jaar ontstaan nadat enkele studenten die bij ons werkten vroegen of ze boven mochten studeren. Omdat januari toch relatief een kalme maand is in de horeca, lijkt het ons de perfecte manier om onze bovenruimtes nuttig in te vullen, gezien het tekort aan studieruimtes. En om de studenten nog meer te steunen, leggen we ze extra in de watten”, zegt Jonith Herman, oprichter van Chapeluur.

“Omdat januari toch relatief een kalme maand is in de horeca, lijkt het ons de perfecte manier om onze bovenruimtes nuttig in te vullen, gezien het tekort aan studieruimtes”

Naast de ideale studieplek worden de blokkers er ook in de watten gelegd. Zo kunnen ze rekenen op gratis water, koffie, thee en vers fruit om hun focus hoog te houden. “Maar natuurlijk mogen ook de beroemde Chapeluur-kroketten niet ontbreken! Elke dag verwent de chef de studenten met een gratis kroket als vieruurtje.” Daarnaast krijgen de blokkers ook een exclusieve Chapeluur-studieset en leuke goodiebags van hun partners waaronder Super 8 Pils, Funkin Cocktails, Duvel Moortgat en Jim Beam. Bovendien wordt er elke dag een prijs verloot.

Praktische info

“Hou rekening met het omgevingsgeluid van het restaurant. Uiteraard kan je eten bestellen in het restaurant en beneden opeten tijdens de openingsuren van Chapeluur. Eigen lunch dien je boven op te eten. Het is niet toegestaan eten van andere restaurants tijdens de middag af te halen en te nuttigen in Chapeluur”, verduidelijkt Jonith.

De Cro Studying Place in Kortrijk is open van maandag tot vrijdag, van 9 tot 21 uur en in het weekend van 9 tot 17 uur. De plaatsen zijn zéér beperkt, dus snel ééntje claimen is de boodschap via www.chapeluur.eu/cro-study-places. “Inschrijven is gratis, maar omdat we willen vermijden dat we te maken hebben met non-shows, vragen we een waarborg van vijf euro. Die krijg je bij het aanmelden voor 10 uur terug.”