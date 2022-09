Romy Lemey (19) is hoofdleider bij jeugdafdelingen De Torenvalk: “Vriendengroep met liefde voor de natuur”

Ze is pas 19 jaar oud, maar toch neemt Romy Lemey vanaf nu de taak van hoofdleider op zich, en dat bij de Kleine Torenvalk en de Natuurbelevers, de twee jeugdafdelingen van Natuurpunt De Torenvalk. Dat doet Romy met veel overgave. “Je mag wel wat ambitie hebben, toch?”

Romy ging drie jaar geleden aan de slag als leidster bij de jeugdwerking van Natuurpunt De Torenvalk. Vanaf dit jaar neemt ze samen met Simon De Smet ook de taak als hoofdleiding op zich.

Hoofdleider worden bij de jeugdafdelingen van De Torenvalk… Ben je zelf dan al lang lid van de vereniging?

“Eigenlijk helemaal niet, pas sinds het derde middelbaar. Het waren enkele vriendinnen die al bij De Torenvalk waren en me hebben meegevraagd naar de startdag. Ik vond het er meteen leuk. Iedereen kende elkaar, de leiding en de kinderen en jongeren vormden echt een groep. Het is fijn om nieuwe mensen te leren kennen én je bent ook bezig met de natuur. Ik ben dus blijven meegaan. Ooit heeft ook mijn papa trouwens bij De Torenvalk gezeten, maar hij heeft me dus zeker niet gepusht.”

Wat trekt je zo aan in bezig zijn met de natuur?

“Alles bestaat door Moeder Natuur en daar lopen we vaak aan voorbij in het dagelijkse leven. Bij De Torenvalk besef je dat alles mooi in elkaar zit, dat elk diertje en elke plant voor iets staat en daar had ik eerder nooit bij stilgestaan.”

Sinds dit jaar vorm je samen met Simon De Smet de hoofdleiding van de jeugdwerking van De Torenvalk. Wat houdt dat in?

“Onze taak is eigenlijk om de jeugdwerking te leiden en dan vooral de administratieve kant. Dat gaat van de communicatie verzorgen tot zorgen dat alle lidgeld is betaald, antwoorden op de mails… Zelf sta ik ook in contact met Natuurpunt De Torenvalk.”

Op je 19de is dat toch grote verantwoordelijkheid?

“Eigenlijk sta ik daar niet zo bij stil dat ik nog ‘maar’ 19 ben. Het lijkt me evident dat je wat groeit in je leidingscarrière en dat je een aantal taken opneemt die wat meer verantwoordelijkheid vragen. Vorig jaar was dat voor mij de financiën en nu dus hoofdleiding. Wat ambitie mag, het lijkt me normaal dat je wat probeert op te klimmen.”

Hoe word je hoofdleiding?

“De vorige hoofdleiding stopte en dan gebeurt er een stemming. Iedereen die interesse heeft, vormt een duo met iemand anders en dan wordt er gestemd. Zo zijn Simon en ik erin gerold. Het is nu mijn derde jaar als leiding en eerste jaar als hoofdleiding. Wij werken bij De Torenvalk trouwens niet met leiding per groep, iedereen kan aan elke groep leiding geven. Ook als hoofdleiding sta je eens bij de jongste en eens bij de oudste. Er is bovendien ook een kampleiding die kijkt voor de kampactiviteiten in de zomer.”

Jullie activiteiten steunen op drie pijlers. Hoe werkt dat?

“Wij willen genieten van de natuur, respect hebben voor de natuur en ook bijleren over de natuur. Daarnaast proberen we zoveel als mogelijk te kijken naar de leden en wat zij leuk vinden. Dat proberen we dan aan elkaar te koppelen. Het is niet altijd eenvoudig om de pijlers te integreren in een spel, maar we gaan regelmatig ook op wandel en dan determineren we de planten, bomen en dieren langs de weg. Zo zijn we in februari in Gent geweest naar de Blaarmeersen en dan maken we een wandeling in groepjes en bekijken we natuur rondom ons. Dan is er ook een sport- en spelgedeelte in verwerkt. We gaan bijvoorbeeld ook op weekend, apart met de jongste en de oudste groep. We spelen dan gewone spelen, maar gaan ook op daguitstap en dan gaan we bijvoorbeeld een natuurreservaat bekijken.”

Is je eigen kennis over de natuur intussen veel gegroeid?

“Toch wel een beetje. Ik kende er eigenlijk niet zoveel van en nu nog kan mijn kennis flink groeien. We hebben ook leiders die wel al heel lang aangesloten zijn bij De Torenvalk en daar leren we veel van. Soms zijn er zelfs kinderen die meer weten dan wij en waar we als leiding ook van opsteken.”

Hoe belangrijk is het dat de jeugd meer te weten komt over de natuur?

“Eerst en vooral moet ik zeggen dat er toch heel wat kinderen zijn die echt wel geïnteresseerd zijn in de natuur. Uiteraard is belangrijk dat we er allemaal iets over weten, want we maken er met z’n allen gebruik van. Zo vind ik het interessant om te weten waarom wespen en andere insecten belangrijk zijn voor de natuur.”

Krijg je soms rare opmerkingen als je zegt dat je bij De Torenvalk bent?

“Soms, maar vooral uit onwetendheid. We zijn net zoals een andere vereniging, maar we zitten meer in de natuur dan in stad.”

Waarom zou je mensen aanraden om zich aan te sluiten bij De Torenvalk?

“Omdat het heel leerrijk is, maar je leert ook heel wat mensen kennen. Er zitten leden in vanuit heel Vlaanderen, van Beernem tot Brussel. Het is een echte vriendengroep, met een gedeelde interesse in de natuur. Dat is erg fijn.”

De startactiviteit van de Kleine Torenvalk en Natuurbelevers vindt plaats op 25 september vanaf 13.30 uur in De Kommel. Iedereen is welkom van het eerste leerjaar tot het zesde middelbaar.