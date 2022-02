Roeselare deelt maar liefst 2.100 gratis liefdesbomen uit op De Munt

Ook dit jaar deelden het burgerinitiatief Meer Bomen in Roeselare samen met de Stad Roeselare gratis liefdesbomen uit tijdens het Valentijnsweekend.

Wie een gratis bomenpakket bestelde, kon die zaterdagmiddag ophalen op De Munt in de ‘Chalet d’Amour’. Gecharmeerd door de actie Liefdesbomen, kwam ook Vlaams viceminister-president Bart Somers een handje toesteken tijdens de bedeling.

“Ook dit jaar was de actie een groot succes! Maar liefst 2.100 bomen werden afgehaald om hun wortels te verankeren in Roeselaarse bodem. Burgerinitiatief Meer Bomen in Roeselare deed een leuke vaststelling bij het samenstellen van de pakketten: de gezinnen in de Groenestraat bestelden samen maar liefst 30 nieuwe bomen en doen zo de naam van hun straat alle eer aan”, aldus schepen Michèle Hostekint.

100.000 in totaal

Voor de liefdesbomenactie kan het lokale initiatief Meer Bomen in Roeselare sinds jaar en dag rekenen op financiële en logistieke ondersteuning van de Stad. “De actie past dan ook naadloos in het actieplan RSL Boomt, waarbij de Stad tegen 2025 maar liefst 100.000 nieuwe bomen wil aanplanten. Deze wil de Stad realiseren in de bossen #VANRSL (70.000 bomen), de wegen, wijken en pleinen #VANRSL (20.000 bomen) en tot slot ook in de tuinen #VANRSL (10.000 bomen).”