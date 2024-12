Rijkswachter Kobe (20) gaat viraal met komische sketches: “Verrassend populair op TikTok”

Een West-Vlaamse Louis de Funès gaat viraal. La Pelouse, zo heet de rijkswacht van Kobe Lietaert (20) uit Langemark-Poelkapelle. Zijn commissariaat zit in een zeecontainer, waar hij komische sketches speelt met… zichzelf. “Verrassend populair op TikTok.”

“Met mijn kleerkast kan ik de helft van Poelkapelle mobiliseren.” De rijkswachtcollectie van de 20-jarige Kobe Lietaert past al lang niet meer in de kleerkast van het ouderlijk huis. Daarom heeft hij nu een ‘rijkswachtkazerne’ opgericht in Sint-Juliaan, een ander dorpje in Langemark-Poelkapelle. “In een volledige zeecontainer, die ik liet overkomen.”

Nog voor zijn geboorte was de Rijkswacht opgedoekt, toch werd Kobe superfan van de voormalige militaire politiedienst, ooit het elitekorps voor ordehandhaving in ons land.

Pelouse

Op de poort van de containerkazerne van Kobe prijkt ‘De Rijkswacht van La Pelouse’. Pelouse is West-Vlaams voor gazon, een verwijzing naar de tuin van de grootouders waar Kobe heeft geravot in zijn eerste rijkswachtuniformen. Intussen breidde hij z’n verzameling uit met tal van insignes, hoofddeksels en “hebbedingetjes”. Het pronkstuk, een authentieke Citroën AX van de Waalse gendarmerie, past net in de container naast het bureau van rijkswachter Kobe. Achter het bureau hangt het bekendste opsporingsbericht van België. “De Bende van Nijvel, in originele staat”, wijst Kobe. “Van alle verzamelaars die ik ken, heeft niemand zo’n opsporingsbericht.” Ook een oranje interventieband in een glazen vitrinekast blijkt vrij zeldzaam.

Uzi

Een andere blikvanger: een paspop in uniform met indrukwekkend wapen. “Een replica van de legendarische uzi van de rijkswacht.”

Bij de paspoppen plakte Kobe een overzicht aan de muur over 200 jaar rijkswacht, ooit opgericht door de ‘Gendarmerie Nationale’ toen ons land even deel uitmaakte van Frankrijk. De nieuwe kazerne is het decor voor een tweede hobby van Kobe: acteren. “Ik heb dat altijd graag gedaan en velen liggen plat van het lachen van zodra ik mijn mond opendoe.”

Louis de Funès

Kobe speelt het typetje ‘wachtmeester Lietaert’, zijn roepnummer: elvendertig. Hoewel hij plat West-Vlaams praat, doet zijn verschijning denken aan Louis de Funès en diens iconische hoofdrol in de Franse komediefilm Le Gendarme de Saint-Tropez uit 1964. In zijn eigen komische sketches speelt Kobe niet alleen de hoofdrol van wachtmeester Lietaert, maar ook de rol van elke tegenspeler, onder wie ‘kuisvrouw Mariella’ en ‘Koentje de Conducteur’. “Ik wou mijn passies voor rijkswacht en acteren combineren, voor de lol. Nooit was het de bedoeling dat het zo’n succes zou worden.”

TikTok

Rijkswacht La Pelouse is nu ook een account op TikTok. De eerste sketch gaat over een persoonsbeschrijving door een aangerande dame en is al meer dan 40.000 keer bekeken. “Verrassend populair. Ik schrijf elke sketch vooraf uit en er kunnen nog typetjes bij komen, afhankelijk van mijn inspiratie. Mijn droom: sketches spelen met mijn rijkswacht voor tv. Vorig jaar verscheen ik kort al even in het tv-programma Iedereen Beroemd.”

De sketches worden opgenomen in of vlakbij de containerkazerne in Sint-Juliaan. Wanneer Kobe uitzonderlijk eens in uniform op straat komt, leidt dat ook tot komische taferelen. “De mensen denken dat ik echte politie ben of ze zijn vergeten dat de Rijkswacht is afgeschaft. Sommigen remmen zelfs met hun wagen. ‘Rij moar deure wi’, zeg ik dan.”

Museum

Wie de rijkswachtcollectie van Kobe van dichtbij wil bekijken, kan vooraf een afspraak maken in La Pelouse. “Al wat ik in de toekomst nog kan toevoegen aan mijn verzameling wordt ondergebracht en tentoongesteld in mijn kazerne. Ik wil deze zeecontainer uitbouwen tot een privaat museum, waar ik geïnteresseerden ontvang en andere verzamelaars die eventueel stukken willen ruilen.”

De container ligt naast een vestiging van AntiekStore, een winkel voor liefhebbers en verzamelaars van antiek en curiosa. “Ik werk daar en mijn baas, een goeie vriend, is fan van mijn hobby. La Pelouse maakt geen deel uit van de winkel, maar het past er wel bij. Klanten mogen gerust binnenkomen en zich eens laten handboeien of in ’t zakje blazen. Alles kan.”

Bende van Poelkapelle

De comeback van de Rijkswacht in Langemark-Poelkapelle is nog niet officieel. “Ik verwacht wel dat de nieuwe burgemeester mijn kazerne plechtig komt openen. Hij woont vlakbij en is verre familie. Zijn voorganger grapte al dat de gemeente zich zou afsplitsen van politiezone Arro Ieper, wat een serieuze besparing zou zijn.”

Politiewerk buiten zijn hobby spreekt Kobe minder aan. “Ik heb al werk genoeg met ‘de bende van Poelkapelle’. Dat is de vriendengroep van de KSA in mijn dorp. Met hen maakte ik intussen heel wat mee. Undercover.” (TP)