Kobe (19) verzamelt alles van de Rijkswacht: “Rijkswacht straalde macht uit”

Nadat hij heruitzendingen zag van de tv-reeks Buiten De Zone uit de jaren negentig raakte Kobe Lietaert gefascineerd door de Rijkswacht. Ondertussen is de 19-jarige Poelkapellenaar een gedreven verzamelaar van alles wat met de Rijkswacht te maken heeft, van de kleinste insignes tot zelfs een Citroën AX van de Rijkswacht uit 1996, inclusief houder voor uzi’s in de koffer.

Kobe Lietaert (19) is de zoon van Alexander Lietaert en Vicky Vanbelleghem. Hij heeft nog een broer Ole en twee zussen: Lieke en Bliss. Hij volgde zijn middelbare school in het VTI en werkt nu als antiquair voor Antiek Store in Sint-Juliaan. Zijn fascinatie voor de Rijkswacht begon toen hij de politiedienst in beeld zag in de jongerenreeks Buiten De Zone. “Ik ken die serie al van kleins af. Drie jaar geleden kocht ik de dvd’s en toen ik de reeks herbekeek, viel me op dat er politiediensten in voorkwamen die ik niet kende. Ik ben immers geboren in 2004 en Buiten De Zone dateert uit de jaren negentig.”

“Voor een kepie van de hogere officieren wordt al 450 euro geboden”

Toen hij zich erin verdiepte, leerde Kobe dat het om de Rijkswacht en de gemeentepolitie ging. “De Rijkswacht sprak me aan, omdat ik hun uniformen en auto’s – denk maar aan de Porsche Targa en VW Golf GTI – veel toffer vond. Hoe meer ik erover opzocht, hoe meer ik gefascineerd geraakte en zo’n twee jaar geleden besliste ik om van alles rond de Rijkswacht te verzamelen. Het begon met een zoekertje waarbij twee jassen van de Rijkswacht aangeboden werden.”

Ondertussen heeft Kobe een mooie collectie: verschillende uniforms, lederen motorjassen, de bekende fluo-oranje regenjas… “Ik heb een volledig uniform van de eerste wachtmeester, van de adjudant-chef… Ook de gadgets vind ik tof, bijvoorbeeld notaboekjes, nieuwjaarskaarten, een walkietalkie uit de jaren tachtig, een originele affiche met de robotfoto’s van de Bende van Nijvel, emblemen, insignes… Ik heb ook een Citroën AX van de Rijkswacht uit 1996, inclusief zwaailichten en oranje streep. In de koffer zit er zelfs een houder voor de uzi’s die ze vroeger gebruikten. Hij staat wel in de garage omdat we moeite hebben om onderdelen te vinden, maar hopelijk kan ik er volgend jaar effectief in rondrijden.”

Uniformen

De verzameling is echter verre van compleet. “De bedoeling is nu vooral om uniformen van de officieren te vinden, maar hoe hoger in rang je gaat, hoe moeilijker die te vinden zijn. Voor zover ik weet, ben ik de enige verzamelaar in West-Vlaanderen. De meeste verzamelaars zitten in Antwerpen en Limburg. Het zijn er niet veel, maar ze verzamelen wel intensief. Ze hebben er alleszins veel geld voor over. Zo worden de prijzen van de topstukken ook opgedreven. Voor een kepie van de hogere officieren wordt al 450 euro geboden.”

Dus probeert Kobe hier en daar met geluk één en ander op de kop te tikken. “Dat ik werk voor een antiquair is natuurlijk een voordeel. Zo kon ik vorig weekend nog een riem kopen op een rommelmarkt in Mechelen. Ik deel ook kaartjes uit, zodat mensen me kunnen contacteren als ze toevallig een interessant stuk voor mijn verzameling tegenkomen. We hebben ook een winkel in Sint-Idesbald, waar ik een etalagepop heb aangekleed als rijkswachter. Dat kan je zien op mijn Instagrampagina ‘Rijkswacht van La Pelouze’. Die naam verwijst naar een stukje grond van mijn grootouders. Toen ik pas begon met mijn verzameling sprak ik daar met vrienden af om ons te verkleden als rijkswachter. We maakten dan ook een filmpje op het lied van ‘Bij De Rijkswacht’ van The Strangers.”

Stijlvolle uniformen

Hoewel Kobe nog niet geboren was toen de Rijkswacht werd opgedoekt, lijkt hij er toch met een zekere nostalgie naar te kijken. “De uniformen van de Rijkswacht waren stijlvol. De Rijkswacht straalde macht uit, maar ik vind dat de huidige politie dat jammer genoeg niet meer heeft. Sommige jongeren hebben geen respect meer voor de politie.”

Op termijn wil Kobe een container inrichten tot een bureel van de Rijkswacht uit de jaren tachtig waar hij alles kan tentoonstellen. “Spijtig dat de vrienden er niet meer in geïnteresseerd zijn. Dikwijls krijg ik als reactie: ben je daar weer met je Rijkswachtgezever? Maar dat maakt mij niet uit. Ik doe het graag en ben zeker van plan om nog lang te blijven verzamelen. Misschien als ik ooit miljonair ben, kan ik een Porsche Targa van de Rijkswacht kopen.”