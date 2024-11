Reveil op Oostendse begraafplaats Paster Pype lokt een massa volk

Zoals op veel plaatsen in de provincie greep ook op de begraafplaats Paster Pype in Oostende nu al voor de vijfde keer op rij een Reveilherdenking van de doden plaats. Er was een massale opkomst die geschat wordt op ongeveer 200 bezoekers.

Dit jaar stond de sobere plechtigheid in het teken van James Ensor en zijn jubileumjaar dat stilaan ten einde loopt. Dirk Beirens van de Oostendse Gidsenkring Lange Nelle schetste bij een aantal graven van intimi van de Oostendse meester kort het curriculum van de overledenen en hun band met de kunstschilder.

Zo kwamen o.a. de fotograferende broers Antony, de moeder en oom en tante van Ensor en zijn buren het hoteliersechtpaar Christian en Carla Hansen aan bod. Tussendoor luisterde het vocaal ensemble T.O.P.E. o.l.v. dirigent Dirk Ooms de muzikale intermezzo’s op.