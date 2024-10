Begraafplaats Paster Pype in Oostende, waar je de kisten soms gewoon ziet liggen

Begraafplaats Paster Pype, ook wel het Père-Lachaise van Oostende, werd al enkele keren onder handen genomen, maar de aanblik van heel wat graven en grafmonumenten is niet om aan te zien. De stad liet weten dat ze het behoud van de begraafplaats wel voorop wil stellen, maar dat de beslissing hiervan in de volgende legislatuur genomen moet worden.

Net buiten het stadscentrum van Oostende bevindt zich het befaamde Paster Pype. Aangelegd in 1852 is deze begraafplaats, met haar loofbomen en rijke geschiedenis, al meer dan twee eeuwen een idyllische bezinningsplek voor velen.

Voor anderen heeft deze historische parel een andere functie, waarbij je uren kunt dwalen van de ene imposante grafzerk naar het andere monumentale praalgraf. Naast het graf van Paster Pype zelf, vind je er ook de graven van maar liefst drie burgemeesters, onder wie Jean Van Iseghem, fotograaf Maurice Antony en de moeder en tante van James Ensor.

Sinds 1976 kunnen enkel leden van families met een bestaande concessie er nog begraven worden. De site werd overigens opgenomen in de inventaris Onroerend Erfgoed.

Jarenlange verwaarlozing

Wanneer je door de gietijzeren toegangshekken van de hoofdingang aan de Nieuwpoortsesteenweg naar binnen wandelt, weet je niet waar eerst kijken: naar de imposante grafmonumenten of de resultaten van jarenlange verwaarlozing die de begraafplaats geleden heeft.

In 2018 deed Oostende haar best om de ingestorte zerken van waardevolle graven aan te pakken, maar jaren later ligt de meerderheid van de graven er nog steeds onaangeroerd bij.

“Het is eigenlijk de taak van de familie om het graf te onderhouden. Als er enkele generaties tussen zitten, is het voor ons een enorme uitdaging om familieleden op te sporen”, zegt Hina Bhati, schepen van Begraafplaatsen.

“Aan het begin van deze legislatuur zijn we begonnen met de aanpak van de graven, maar het vervolg van ons plan moet een beleidsbeslissing zijn in de volgende legislatuur.”

Kisten zien liggen

Tot in 1971 was een eeuwigdurende grafrust, of eeuwige concessie, van toepassing in België. Het werd echter steeds moeilijker om nabestaanden van overledenen op te sporen, wat leidde tot verwaarlozing en verloedering van heel wat graven.

In begraafplaats Paster Pype kun je door de kapotte achterwanden van enkele graven zelfs de kist zien liggen. Zo goed als alle grafzerken zijn ondertussen beroofd van de koperen kruizen en heel wat beelden werden vernietigd.

“Tja, het is niet dat de begraafplaats niet onderhouden wordt, maar het kan beter. Ze hebben wel al enkele paden en bloemenperkjes aangelegd en ook achteraan is er, dankzij de verwijdering van enkele graven, meer groene ruimte”, zegt een buurtbewoonster. Samen met haar echtgenoot komt ze regelmatig bloemen zetten op het graf van haar vader die hier al 47 jaar begraven ligt. “Ik ben voor het behoud van de begraafplaats, maar dan moet er wel meer respect zijn voor de graven.”

Familie opsporen

Een grafconcessie kan tegenwoordig niet meer voor eeuwig aangegaan worden. Het maximum aantal jaren dat een gemeente een grafconcessie mag vergunnen is 50 jaar. Sindsdien staat Oostende voor een enorme uitdaging. Op 31 december 2024 verlopen er heel wat concessies. Het opsporen van nabestaanden en familieleden en hen de vraag te stellen om de concessies te vernieuwen, lijkt een bijna onmogelijke taak.

“We hebben het afgelopen jaar heel wat graven aangeplakt waarvan de concessie binnenkort afloopt. Indien we binnen de 15 maanden geen reactie krijgen, zullen we de graven verwijderen en groene zones installeren. We zijn daar al mee begonnen in de Stuiverstraat en Paster Pype”, duidt schepen Bhatti.

“De restauratie van de verloederde graven is een werk van lange adem en neemt een serieuze hap uit ons werkingsbudget”, gaat de schepen verder.

“Daarnaast is er ook heel wat aan het evolueren. Meer dan 85 procent van de mensen kiest ervoor om niet begraven, maar gecremeerd te worden. Wanneer er in de nieuwe legislatuur beslist wordt om opnieuw te investeren in de begraafplaats, moet men wel rekening houden met het feit dat de kosten hoog kunnen oplopen en de opwaardering van de graven toch wel enkele jaren kan duren.”

(ZB)