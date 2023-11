Rachel Verhille viert haar honderdste verjaardag in wzc Wieltjesgracht in Ieper

Eeuwelinge Rachel Verhille werd geboren op 6 november 1923 in de Koenraadstraat in Loker waar haar ouders een boerderij uitbaatten. Ze trouwde met René Vierstraete die kleermaker was.

In 1958 begonnen René en Rachel kledingwinkel La Tentation in de Menenstraat in Ieper. Soms trokken ze eens naar Parijs en Keulen om nieuwe collecties uit te kiezen. Ze kregen drie kinderen: Guido die getrouwd is met Anna Knockaert en Ingrid en Jérome die intussen overleden zijn. In 1983 gingen René en Rachel met pensioen en trokken naar een appartement. René overleed in 2002 op 82-jarige leeftijd. Er zijn vijf kleinkinderen en veertien achterkleinkinderen.

Wieltjesgracht

Sinds 2012 verblijft Rachel in woonzorgcentrum Wieltjesgracht waar ze omringd wordt met de beste zorgen. Rachel staat positief in het leven en kijkt altijd vooruit. Ze blijft niet bij de pakken zitten. Wellicht is dat een gevolg van de boerenstiel die ze van haar ouders meekreeg.

Rachel is een stijlvolle vrouw die met schwung haar kledingwinkel startte en jarenlang uitbouwde. Ook na haar pensioen stond ze altijd klaar voor anderen: op de eerste plaats voor haar man René en ook voor haar kinderen, kleinkinderen en familie. Rachel heeft een sterk vertrouwen in Moeder Maria. Ze vindt haar een waardevolle engelbewaarder die voor haar zorgt en die maakt dat ze na tegenslagen opnieuw verder kan. Rachel verstond de kunst om een evenwicht te bewaren tussen ‘een bezige bij zijn’ en wat ‘quality time’ voor zichzelf. Rachel zat nooit stil. Haar huishouden deed ze met volle goesting en ze bereidde steeds vers eten voor haar gezin. Sinds haar pensioen mocht er dagelijks een aperitiefje bij en later werd dit een wit wijntje. Nu nog steeds, op haar 100ste, geniet Rachel van een glaasje witte wijn. Schepen Ives Goudeseune overhandigde de eeuwelinge een passend geschenk naar aanleiding van haar 100ste verjaardag.