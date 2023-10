Proper Strand Lopers houden inzamelactie voor hun jongste lid Florian (6), die leukemie heeft: “Willen helpen kosten dragen”

De vzw Proper Strand Lopers zet een inzamelactie op poten voor hun jongste lid Florian,waarbij eind augustus acute leukemie werd vastgesteld. “Florian gaat al sinds hij twee jaar oud was mee met mij op pad op het strand om zwerfvuil op te rapen. Hij was altijd heel enthousiast en speels met zijn grijpertje. Maar nu lijdt hij erg onder de behandelingen. Het belangrijkste voor ons is dat Florian hier door komt, maar de steun van de Proper Strand Lopers is hartverwarmend”, vertelt zijn oma Denise Debaerdemaeker.

Al vier jaar lang gaat Denise Debaerdemaeker op pad met haar kleinzoon Florian (6) uit Oordegem om zwerfvuil te rapen. “Van zodra hij kon lopen, trokken we in Mariakerke het strand op. Mijn hele leven al ben ik bezig met het opruimen van zwerfvuil. Tijdens de lockdown leerden we de Proper Strand Lopers kennen en sindsdien gingen we regelmatig met hen mee. Ik was zelf een van de eerste die van Bredene tot Middelkerke ging stappen om afval te verzamelen.”

“Florian en ik trokken regelmatig op pad om zwerfvuil te ruimen, hij met zijn kleine rode grijpertje en ik met mijn grote”

“Een van de eerste dingen, die Florian vroeg aan mij wanneer hij bij mij langs kwam was wanneer we op het strand konden ‘om de stoute mensen hun vuil op te rapen’. We deden dat bijna iedere dag als hij hier was. Hij liep dan rond met zijn kleine rode grijpertje en ik met mijn grote. Florian was ook zo fier als hij telkens iets gevonden had. Maar dan gebeurde plots het ondenkbare.”

Harde ziekte

Eind augustus zou Florian normaal nog op vakantie gaan bij oma Denise. “Toen is hij ziek gevallen. Met zijn verjaardag zijn we naar de geitenboer gegaan en daarna kreeg hij uitslag. Eerst dachten we nog dat het vlooien of dergelijke was. Maar ‘s nachts kreeg hij nog koorts ook. In het ziekenhuis werd hij onmiddellijk doorverwezen naar het UZ Gent en daar kwam het slechte nieuws. Florian heeft een zware vorm van acute leukemie. Zoiets hoor je in het nieuws van anderen, maar als je het zelf mee maakt, stopt jouw wereld echt met draaien.”

“De dag na zijn verjaardag kregen we het slechte nieuws te horen: Florian heeft acute leukemie”

“In plaats van naar het eerste leerjaar te gaan, krijgt hij nu verschillende behandelingen, van cortisone en chemo tot ruggenprikken”, gaat Denise verder. “De dokters zullen een DNA-onderzoek doen. Ik heb Caroline mijn dochter, de mama van Florian, 37 jaar geleden geadopteerd, dus als het nodig is, kan ik hoogst waarschijnlijk ook geen ruggenmerg geven. Voorlopig weten we nog niet hoe de behandeling zal uitdraaien. Ze zeggen dat de eerste acht maanden de belangrijkste zijn. Florian moet er echt doorkomen.”

Voor Florian is het heel zwaar. “Hij speelt amper nog, is sterk vermagerd en huilt bijna constant. Soms kan Florian ook maar amper lopen. De jongen is ook nog maar zes jaar, hij snapt dat er iets mis is, maar kan het niet volledig vatten. Het ene moment was hij nog zo fier op zijn haartjes en het andere moment vallen ze allemaal uit. Ook op vlak van eten is het een hele aanpassing en moeten we op alles letten.”

“Hij is mijn pareltje en ik wil hem alleen maar knuffelen en troosten, maar ik mag hem nu niet eens aanraken”

Maar ook voor oma Denise valt het nieuws heel zwaar. “Naast de leukemie bij Florian is mijn dochter ook hervallen van de longziekte Sarcoïdose in de derde graad. Alles komt nu zo dicht bij elkaar. Ik probeer ieder vrij moment bij hem langs te gaan en heb nu ook amper contact met anderen om hem niet bloot te stellen aan ziektekiemen. Ik heb Florian mee helpen opvoeden, dus we hebben altijd een heel nauwe band gehad en nu mag ik hem niet eens aanraken. Hij is mijn pareltje en ik wil hem alleen maar knuffelen en troosten. Het is emotioneel zeer uitputtend, maar we houden ons sterk voor hem.”

Inzamelactie

“Florian is gekend in onze groep als het jongste en meest gedreven lid”, vertelt Tim Corbisier. “Al sinds 2021 toen hij vier was, gaat hij enthousiast mee met ons op pad en heeft hij ettelijke zakken aan strandafval verzameld. En nu heeft hij onze hulp nodig. De behandelingen zijn sowieso heel zwaar en het laatste waar de familie zich zou moeten mee bezig houden, is de financiering. Een deel van de facturen wordt gelukkig terugbetaald, maar lang niet alles. Daarom doen we een inzamelactie om Florian en zijn gezin financieel te steunen.”

Florian hielp al als kleuter mee met de Proper Strand Lopers om afval te rapen.

“Het is echt een prachtig initiatief”, reageert Denise emotioneel. “Het is niet alleen de behandelingen, maar er komt van alles bij kijken. Florian mag geen kraantjeswater meer drinken, heeft nieuwe kleren nodig, die kleiner zijn. Florian moet ook telkens eten krijgen, dat vers uit de verpakking komt. Hij probeert ook zijn lessen zo goed als mogelijk te volgen via de webcam en krijgt privéles van een van de leraren om de achterstand zoveel mogelijk in te perken. Maar dat zijn allemaal extra kosten. Sowieso mag Florian twee jaar lang niet op het strand of naar het bos, dus kunnen we ook niet even gaan uitwaaien. Maar hij wil heel graag eens naar Disneyland Parijs gaan. Hopelijk kunnen we dit binnenkort doen.”

De school, waar Caroline de moeder van Florian les geeft, zal ook de opbrengst van hun jaarlijkse actie aan hem doneren. “Het is hartverwarmend, maar we kunnen dat volledige bedrag niet accepteren. Daarom zullen we de helft geven aan onderzoeken naar leuke in het UZ Gent.”

“Als al onze leden of wie er al eens met ons op pad is geweest een euro doneert, dan zitten we al een mooie som. Hopelijk kunnen we deze oproep zoveel mogelijk delen en iets moois bereiken met de kleine bijdrage van iedereen, net zoals onze opruimacties”, besluit Tim hoopvol.

Wil je zelf ook doneren? Dan kan dat via deze link.