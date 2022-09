Proeven van ‘Grenzeloze Goesting’ in Callicanes

Ijs-en eethuis Goeste uit Poperinge en het project Qualicanes werken samen aan een innovatief concept rond grensoverschrijdende streekproducenten. Met ‘Grenzeloze Goeste’ zorgt chef Louis voor een exclusief menu op zaterdag 8 oktober.

“In deze tijden waar duurzaam, lokaal en streek tot meer dan modewoorden zijn geëvolueerd gingen we aan beide kanten van de grens op zoek naar producenten, chefs en landbouwers die trots zijn op hun lokaal concept. We vertellen dit uniek verhaal samen met de mensen van Goeste uit Poperinge”, zegt Geert Gombeir van het grensoverschrijdend project Qualicanes.

Exclusief menu

“Chef Louis Gauquie bereidt met lokale kwalitatieve ingrediënten een exclusief en uitgebreid menu vol variatie die de rijkdom van de streek nog meer in de verf zet. Daarbij krijg je de kans om een aantal streekbieren te proeven. Zowel in Frans-Vlaanderen als in de Westhoek vind je juweeltjes van bieren van grote en kleine brouwerijen. Ook de non-alcoholische innovaties komen aan bod met onder andere de cola van Goeste. Deze kwam recent op de markt in samenwerking met Sowepo, een maatwerkbedrijf uit Poperinge”, aldus Geert. “Daarnaast komen ook verschillende producenten langs die vertellen van waar de passie komt voor hun product en waarom lokaal en streekgebonden zo belangrijk is.”

Lokale muzikanten zorgen voor de nodige sfeer. “Alles gaat door in een spiegeltent op de grenspost Callicanes. Zo combineren we het belangrijke verhaal van streekproducten met een feeërieke locatie. Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Prijs voor de all-in formule bedraagt 95 euro per persoon. Een niet te missen eenmalige culinaire ervaring op een bijzondere locatie.” Bestellen kan via deze link: shop.lheritage.be. Meer informatie via de Facebookpagina Interreg.qualicanes.