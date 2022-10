Plannen Middelkerkse burgemeester Dedecker stuiten op verzet van zijn burgers

Als het van burgemeester Jean-Marie Dedecker afhangt, komen er de volgende jaren drie woontorens van twintig verdiepingen in Middelkerke. Dat is niet naar de zin van heel wat inwoners. Er is een petitie gestart tegen die plannen.

Het gemeentebestuur legt momenteel de laatste hand aan nieuwe stedenbouwkundige voorschriften die de bouw van de nieuwe woontorens mogelijk moeten maken. Er wordt straks een projectontwikkelaar ingeschakeld om op drie locaties – het Rauschenbergplein, de Lacodam en in Middelkerke op de site van de oude tennis – groots uit te pakken. Jean-Marie Dedecker noemde Westende ooit de Borinage van de kust en wil met de hoogbouwprojecten nieuwe en dure investeerders en klanten aantrekken.

De plannen moeten eind van dit jaar klaar zijn. Het is de bedoeling om op het Rauschenbergplein te starten als de nieuwe Koning Ridderdijk volgend jaar klaar is. Westende-Bad kan er dus over enkele jaren helemaal anders uitzien.

“De inwoners zijn verwonderd dat er drie woontorens op het grondgebied zouden gebouwd worden. Heel wat inwoners zijn hier tegen, en we zijn ondertussen een petitie gestart”, zegt Isabelle Sanders. “Wij vragen ons af of dit zomaar kan, nu de Vlaamse regering een betonstop predikt. De hele ruimtelijke ordening wordt op haar kop gezet, het zoveelste bouwwerk in Middelkerke, recreatiezone die verdwijnt, geen raadpleging van de inwoners, wat wel was beloofd. Wij begrijpen dat dit vooral een politieke geldkwestie is, maar wij – als bezorgde inwoners – distantiëren ons volledig van enige vorm van politiek. Wij willen onze gemeente leefbaar houden.”

Veel gedupeerden

Initiatiefneemster van de petitie Christel Gielen legt uit: “In berichten op de sociale media viel mijn oog allereerst op de uitspraak van de burgemeester, dat de socio- economische structuur van de gemeente maar kan veranderen als je de infrastructuur aanpakt. Hij zag Westende eerder ook al als ‘de Borinage van de kust’ en wil af van de armoedeproblematiek door van de kleine goedkope flats af te geraken.”

“Doordat ik via mijn Facebookgroep ‘weggeefgroep Middelkerke en omgeving’ dagelijks te maken heb met gezinnen die het financieel erg moeilijk hebben, stuitte dit mij tegen de borst”, zegt Gielen. “Ik zag de reacties op het artikel en de opmerkingen van heel veel geschrokken mensen. Ongelofelijk hoeveel gedupeerden er zouden zijn. Zeezicht, slagschaduw, inkijk – en ook erg triest voor de mensen die een appartement kochten omdat de plannen vastlagen dat er voor hun woonst een botanische tuin zou komen. Er was duidelijk paniek.”

“Immobeheerders lieten weten dat ze positiviteit willen en dat de gedupeerden maar een ‘klaag- en zaaggroep’ moeten oprichten. Hoewel ik geen rechtstreeks gedupeerde ben, richtte ik de Facebookgroep ‘ik hou van Middelkerke maar heb het moeilijk met…’ op. De leden stroomden toe en via een poll kwam de petitie tot stand in samenwerking met meer dan driehonderd mensen. In twee dagen tijd hadden we al vijfhonderd handtekeningen en zondagavond stond de teller al op meer dan achthonderd. De handtekeningen op de papieren versie zijn dan nog niet meegeteld.”

“We hopen met de petitie te bereiken dat de burgemeester in overleg gaat met de burgers, zoals hij beloofde te doen bij grote projecten. Nadien zien we of verdere stappen nodig zijn. Ook al draagt het boek van Jean-Marie Dedecker de titel ‘Ik heb altijd gelijk’, wil dat niet zeggen dat het zo is.”