Plaatselijke Oxfam viert jubileum met chocolade en wijn: “Vrijwilligers dragen afdeling”

Oxfam Wereldwinkel in Gistel bestaat een kwarteeuw en de medewerkers hebben al een heel jaar een feestneus op. Niet toevallig werd nu een cheque overhandigd door het stadsbestuur.

In 1998 kreeg Oxfam voet aan grond in Gistel, als uitloper van het project Ecoteams. Dat wou inwoners doen nadenken over duurzaamheid, afval, milieu en mobiliteit. Niet toevallig tijdens de Week van de Fair Trade zette de lokale afdeling haar werking nog eens in de kijker. In zaal De Tap brachten Dieter Willems, voorzitter van Oxfam Brugge, en leerkracht Kathleen Bruneel, al 23 jaar vrijwilliger bij Oxfam Gistel, het verhaal achter de bekende Wereldwinkel.

Festivals

“Waarom het tot zo’n succes is uitgegroeid? De inzet van de vrijwilligers. Zij dragen de organisatie en alle winkels om eerlijke handel bij het brede publiek te brengen”, zegt Willems. “Kijk, Oxfam Brugge, Gistel en Knokke-Heist zitten samen in één overkoepelende vzw en tellen samen zo’n 130 vrijwilligers. Daarnaast zijn vier mensen vast in dienst. De lokale winkels zijn belangrijk en er is ook de opbrengst uit grootverbruik, zoals verenigingen, scholen en lokale besturen die bij ons aankopen doen. Ook festivals als Feest in het Park in Brugge en Dranouter zijn klant. Straf weetje: onze vzw-koepel kent met 1 miljoen euro de grootste omzet van heel Vlaanderen.”

In heel Vlaanderen telt Oxfam 300 winkels. Om het 25-jarig jubileum van de vestiging in Gistel te vieren, voorzag het stadsbestuur naar traditie een stedelijke subsidie. Het gaat om een bedrag van 125 euro uit handen van schepen Ann Bentein (Open VLD).

Chocolade

Daarnaast werd ook een moment voorzien om zowel de huidige als de voormalige medewerkers in de bloemetjes te zetten. Kortom: een geslaagd verjaardagsfeest.

Dit najaar staan nog enkele acties gepland. Zo kan je in de winkel in de Kerkstraat morgen, zaterdag 14 oktober, een lege chocoladewikkel van eender wel merk ruilen tegen een Oxfam chocoladetablet. En op vrijdag 10 november om 19.30 uur kan je in zaal de Tap deelnemen aan een wijnproeverij. Fairtradewijn staat uiteraard centraal met uitleg van Oxfam-aankoper Wim Melis. Deelnemen kost 5 euro, je kan je tot 6 november inschrijven in de wereldwinkel.