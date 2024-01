Pieterjan Boom (35) is het gezicht van conceptstore De Feniks: “We zetten in op lokaal, creatief en sociaal”

Wie door de Kortrijkstraat in Tielt wandelt, komt sinds deze zomer voorbij conceptstore De Feniks. Brein achter de winkel is Pieterjan Boom, samen met zijn vrouw Febe Allyn. Wat begon als een zoektocht naar een atelier is intussen een heus project geworden. “We willen vooral graag de mensen samen krijgen.”

Pieterjan Boom had eigenlijk nooit verwacht ooit een eigen winkel uit te baten. Als 15-jarige kwam hij als leerjongen in de bouw terecht, waar hij de liefde voor de houtbewerking vond.

Hoe kom je vanuit de bouw in een eigen winkel terecht?

“Dat is een lang verhaal. Eigenlijk ben ik altijd schrijnwerker geweest, ik werkte zelfs zes jaar als zelfstandig schrijnwerker. Daarnaast volgde ik via avondschool mijn lerarenopleiding en ook een opleiding theologie, met het idee om misschien ooit in het onderwijs terecht te komen. Maar op een bepaald moment werden mijn vrouw en ik uitgenodigd voor een project in Brussel, voor daklozen en vluchtelingen. Ik ging er als coördinator aan de slag en we hebben dat project daar verder uitgebouwd. De voorzitter van die vzw was ook inspecteur in het godsdienstonderwijs en zo ben ik er versneld wat ingerold.”

Maar uiteindelijk ben je niet in het onderwijs gebleven.

“Nee, ik heb vijf jaar les gegeven, waarvan twee jaar uitsluitend protestantse godsdienst en dan vooral in de regio van Denderleeuw en Aalst. Ik heb altijd van dat lesgeven genoten en een grote passie gevoeld om over mijn geloof te spreken. Ik gaf vooral graag les aan de ietwat ‘moeilijkere’ leerlingen. Enkel het onderwijssysteem is niet zo mijn ding. Toen we uiteindelijk naar Tielt verhuisden, werden de afstanden te groot en ben ik mijn job in het onderwijs gestopt.”

Jullie hebben op veel verschillende plaatsen gewoond, waaronder in Brussel. Hoe kom je dan in Tielt terecht?

“Door ons geloof gedreven. We zijn eigenlijk bewust op zoek gegaan naar de plek op de kaart met de minste christenen. We willen ons namelijk echt inzetten voor de bloei van deze stad. We wonen hier ook heel graag. Aanvankelijk hebben we hier veel vrijwilligerswerk gedaan: bij de stad, wijkwerking, zelfs even in het ziekenhuis.”

“Dankzij zo’n 20 ondernemers is de winkel steeds mooi en uniek gevuld”

“Een jaar geleden besloten we een sabbatmoment in te voeren en toen is de winkel er gekomen. Iets wat we eigenlijk nooit van plan waren, want we zochten in de eerste plaats een eigen atelier en werkplaats. Maar toen botsten we op dit interessante pand in de Kortrijkstraat en zijn zo De Feniks gestart.”

Jullie winkel is bijzonder, want jullie verkopen niet enkel eigen werk?

“Nee, op dit moment zijn er gemiddeld 20 ondernemers die hun producten presenteren in onze winkel. Daardoor is die steeds mooi en uniek gevuld. Zo helpen we kleine ondernemers om hun producten tot bij de klanten te krijgen. We werken ook graag samen met de mooie winkels in de Kortrijkstraat. Intussen ben ik ook aangesloten bij het bestuur van Ondernemend Tielt.”

Waaraan moet een ondernemer voldoen om een plaatsje te krijgen in Feniks?

“We blijven graag zo lokaal mogelijk. Daarnaast moeten de producten creatief zijn, het liefst in de sfeer van cadeaus en decoratie. Bovendien moeten ze uniek zijn ten opzichte van de andere ondernemers. We zetten ook in op het sociale gebeuren, projecten die aan fondsenwerving willen doen door de verkoop van spullen, kunnen hier ook een plaatsje krijgen.”

Voor wie binnenkomt, is het meteen duidelijk dat De Feniks meer is dan enkel een winkel.

“Dat klopt, we hebben hier ook een bar en daar worden heel regelmatig activiteiten en workshops georganiseerd. Wekelijks is hier een brei- en haakcafé, er zijn spelletjesavonden en lezingen. We houden het aanbod zo divers mogelijk, steeds met de bedoeling om mensen samen te brengen. De afgelopen zeven maanden waren spannend en uitdagend, maar we hebben toch het gevoel dat we hier goed geaccepteerd zijn. De mensen komen gemakkelijk binnen en dat is echt fijn.”

Zijn er nog bijzondere plannen met De Feniks?

“Mijn droom is om op lange termijn het atelier verder uit te bouwen. Momenteel verkoop ik mijn houtwerk in nog acht andere winkels, maar daar wil ik op termijn graag een echte job van maken met de bedoeling om ook enkele mensen te kunnen tewerkstellen. Mensen met een moeilijke achtergrond, die een nieuwe start verdienen. Vandaar ook de naam van onze winkel: De Feniks. Die vogel staat toch symbool voor herleven. Ik baseer me hiervoor op een christelijke organisatie in Engeland, die mensen uit gevangenissen en achterstandsbuurten begeleiden op hun weg. Zo zou ik ook graag mensen persoonlijk willen begeleiden om hen nieuwe kansen te geven.”

Info: defeniks.be