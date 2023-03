Petitie tegen hoogbouw bezorgd aan stadsbestuur: “Blij met de 1.282 handtekeningen”

De petitie tegen hoogbouw van Oostendenaar Dominique Bastin werd door 1.282 mensen ondertekend en werd overgemaakt aan het stadsbestuur.

De petitie werd vorige maand opgestart en is gericht tegen het bouwen op de zone gelegen tussen de Fortstraat, de Vuurtorenweg en het Vuurtorendok. De zone is eigendom van de Bouwgroep Versluys die daar bouwplannen heeft maar nog geen concrete aanvraag indiende. Initiatiefnemer Dominique Bastin verwees naar de bescherming van de zone rond het Fort Napoleon, het ontbreken van middelen bij de brandweer om tussen te komen bij de brand in de hoge gebouwen en het feit dat de woontorens voor 90 procent zouden bezet worden door tweedeverblijvers. Bastin is tevreden met de 1.282 handtekeningen : “De ondertekenaars menen het goed met de toekomst van Oostende. Ik heb die petitie bezorgd aan burgemeester Bart Tommelein en schepenen Björn Anseeuw en Kurt Claeys.”