Dominique Bastin start petitie tegen hoogbouw naast Fort Napoleon: “Oostende is New York niet!”

In de nasleep van de petitie tegen het afdekken van de lichtbundel van Lange Nelle is Oostendenaar Dominique Bastin een onlinepetitie gestart tegen hoogbouw naast het Fort Napoleon. “Bij 1.000 handtekeningen stappen we naar schepen Kurt Claeys”, zegt hij.

De Oostendenaars roeren zich over de Oosteroever en meer bepaald de plannen om op een zone aan de Fortstraat/Vuurtorenweg appartementen op te trekken. Dominique Bastin is één van hen en startte een petitie ‘geen hoogbouw naast ons fort’.

Beschermde site

“De plannen voor hoogbouw werden eerder aangekaart in de Pano-reportage. Eerder was er een beslissing van de rechter om de site, die bouwklaar gemaakt werd door Versluys, in ere te herstellen. Dat is maar logisch want ze grijpen terug naar een besluit van 1976 die bepaalt dat de site rond het Fort Napoleon beschermd is. Het kan dus niet zijn dat er 12 appartementsgebouwen en hoogtes tot 40 verdiepingen komen in die nabijheid”, schetst Dominique. “Ik ben de petitie gestart omdat Versluys toch doorgaat met zijn plannen.”

Hij geeft toe dat de petitie rond vuurtoren Lange Nelle aan de basis ligt : “Ik zit in verschillende groepen zoals Oostende Nostalgie, De Krak, I Love Oostende en hielp mee met de verspreiding van de Lange Nelle-petitie.”

1.000 handtekeningen

Tegelijkertijd startte Dominique een petitie rond de bereikbaarheid van banken en overheid voor 60-plussers. “Vooral de petitie rond het Fort Napoleon heeft veel bijval. We zitten al rond de 500 handtekeningen. Vooral Oostendenaars tekenen. Het doel is 1.000 te halen. Dan gaan we ze overhandigen aan meerderheid en oppositie en vooral aan schepen Kurt Claeys. Hij gedroeg zich in de Pano-reportage nogal nonchalant door te stellen dat mensen naar de VS gaan om zo’n hoge gebouwen te bekijken. Maar Oostende is New York niet. Bovendien zijn de woningen niet voor Oostendenaars, maar voor tweedeverblijvers. Als gevolg daarvan gaan de prijzen op de woonmarkt de hoogte in, ten nadele van jongeren die geen betaalbare woning meer kunnen kopen.”

Hij wil ook van de belangstelling voor Lange Nelle gebruik maken : “Als de woontorens op de Oosteroever gerealiseerd worden, dan zal de vuurtoren gewoon omsloten worden.”