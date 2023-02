Petitie tegen afscherming van vuurtorenlicht in Oostende voor hoogbouw: “Erfgoed aanpassen voor het comfort van enkelen”

Het licht van de Oostendse vuurtoren Lange Nelle werd voor een deel afgeschermd zodat het niet meer de bewoners van de nabijgelegen woontorens zou storen. Nu duiken er steeds meer tegenstanders van die maatregel op. Kenny uit Oostende startte zelfs een petitie tegen de afscherming. “Iedereen wist op voorhand dat de straal van het vuurtorenlicht op die appartementen zouden schijnen. Dan moest je daar maar kantoren steken.”

Wat nu gebeurt, is niet nieuw. Oostendenaars vrezen al langer het einde van het licht van de vuurtoren Lange Nelle door de komst van de hoogbouw. De nieuwe bewoners van de exclusieve appartementen ondervinden hinder van het licht van de vuurtoren en daarom werd nu een oplossing uitgewerkt. “Er werd een afdekplaat geplaatst aan de landzijde van de vuurtoren zodat het licht niet meer te zien is in de achterliggende wijk”, licht woordvoerder Peter Van Camp van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust toe.

Petitie

Kenny uit Oostende zette de dag van het nieuws zelf een petitie online tegen het afschermen van de vuurtoren. “Onze ‘viertorre Lange Nelle’, is al sinds 1949 een echt icoon aan de kust. In 2004 werd het beschermd als monument en in 2009 zelfs als bouwkundig erfgoed. Iedereen voelde het geklaag over het licht aankomen, maar we hadden nooit verwacht dat de verantwoordelijke diensten er iets aan zouden doen. Nu wordt het erfgoed van de Oostendenaren onrecht aangedaan.”

“Iedereen wist dat dat licht storend zou zijn voor die verdiepingen in de woontorens, waarom werden daar dan geen kantoren gemaakt?”

Dat het vuurtorenlicht moet wijken voor het comfort van enkelingen in hun appartement begrijpt Kenny niet. “Iedereen wist toch dat bepaalde verdiepingen op dezelfde hoogte van het licht last zouden hebben van de stralen. Waarom hebben ze dan op die specifieke verdiepen geen kantoorruimtes ingericht bijvoorbeeld? Ook de kopers van die appartementen wisten toch op voorhand dat het licht storend zou zijn. Die vuurtoren staat daar toch al lang genoeg en dan komen ze daar nu over klagen? Absurd toch?”

Duidelijk signaal

Met de petitie wil Kenny een signaal geven dat je niet zomaar aan de vuurtoren van Oostende komt. “Het is niet alleen praktisch voor de vissers en zeelui, maar het is ook een onderdeel van de stad geworden. Wanneer je in Oostende rondloopt in het donker, zie je gelijk waar het licht. Als je ‘s nachts naar de stad toe rijdt, zie je de stralen al van ver en dat is het echte gevoel van thuiskomen voor de geboren en getogen Oostendenaars en ook de toeristen.”

“De vuurtoren is onze baken en als die voor zoiets onnozels moet wijken, doet dat pijn. Met de petitie hopen we een signaal te geven dat de Oostendenaars dit niet zomaar laten passeren. Hopelijk zijn er nog mensen, die zich hier willen achter zetten en mee willen ijveren voor onze vuurtoren”, besluit Kenny.