Vuurtorenlicht deels afgeschermd na klachten van bewoners nieuwe woontorens in Oostende

Het vuurtorenlicht van de Oostendse vuurtoren werd voor een deel afgeschermd om ervoor te zorgen dat het licht de bewoners van de nabijgelegen woontorens niet meer stoort. De huidige vuurtoren maakt al sinds 1949 deel uit van de Oostendse haven en is een baken voor de scheepvaart. Voor veel inwoners zijn de lichten, 3 lichtflitsen om de tien seconden oftewel morsecode voor O, al decennialang een vertrouwd zicht.

De ‘Lange Nelle’, zoals de vuurtoren in Oostende heet, is wat het Belfort is voor Brugge of het Atomium voor Brussel, een onmisbaar stuk erfgoed dat past bij het karakter van de stad. Het is dan ook al de vierde vuurtoren in Oostende.

Morsecode

De huidige toren is sinds 1949 in dienst. Bij helder weer snijdt het witte licht het nachtelijk duister tot ruim 40 kilometer ver. Het is al decennialang een baken voor schepen op zee. De lichtflitsen van de vuurtoren vormen een morsecode. Om de tien seconden zie je drie lichtflitsen die overeenkomen met de morsecode voor de letter O, een verwijzing naar de haven van Oostende. Het is voor de pleziervaart ’s avonds een ondersteuning om de positie van het schip op het water te bepalen samen met de andere lichten van bijvoorbeeld vuurtorens in Nieuwpoort en Blankenberge.

Afdekplaat

De afgelopen jaren werd een volledige nieuwe wijk opgetrokken vlak bij de vuurtoren met woontorens tot 25 bouwlagen. De nieuwe bewoners van de exclusieve appartementen ondervinden hinder van het licht van de vuurtoren en daarom werd nu een oplossing uitgewerkt. “Er werd een afdekplaat geplaatst aan de landzijde van de vuurtoren zodat het licht niet meer te zien is in de achterliggende wijk. Op die manier blijft het licht schijnen richting zee voor de schepen, maar hebben de bewoners er geen last meer van. De maatregel werd genomen in overleg met bouwgroep Versluys na klachten van omwonenden. Het is een tijdelijke opstelling. We zullen kijken wat het geeft en dan evalueren”, licht woordvoerder Peter Van Camp van het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust toe.

Nieuwe lenzen

Bij Oostendenaars leefde de vrees dat de lichten van de vuurtoren zouden gedoofd worden onder druk van de projectontwikkelaar en de nieuwe bewoners. Vorig jaar werden de lenzen van het licht weliswaar nog hersteld. “Het is zeker niet de bedoeling om het licht te doven. Het vuurtorenlicht heeft, in tegenstelling tot wat mensen denken, niet enkel een belangrijke erfgoedwaarde, maar ook een functie. De vuurtoren blijft van belang voor de pleziervaart. De zware kustvaart hangt er minder van af, maar het wordt nog altijd als baken gebruikt”, licht Van Camp toe.

“De vuurtoren blijft functioneren, alleen de lichtbundel richting appartementen wordt afgeschermd. Ik begrijp dat er mensen zijn die dit jammer zullen vinden, maar je kan nooit voor iedereen goed doen”

Burgemeester Bart Tommelein was niet betrokken bij het nemen van de maatregel, maar heeft er ook geen bezwaar tegen. “Wij hebben voor alle duidelijkheid niets met deze beslissing te maken. Dit is een aanvraag van de bewoners aan het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust en er was een positief advies van Onroerend Erfgoed. Het is volgens mij een goede oplossing waar iedereen mee kan leven. Dan zie ik niet in waarom ik een andere mening zou hebben. De vuurtoren blijft functioneren, alleen de lichtbundel richting appartementen wordt afgeschermd. Ik begrijp dat er mensen zijn die dit jammer zullen vinden, maar je kan nooit voor iedereen goed doen en het lijkt mij een goede pragmatische oplossing.” (LB)