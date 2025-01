Personeel neemt definitief afscheid van spoedgevallendienst AZ Oostende, campus Serruys

Het personeel van de spoedgevallendienst van AZ Oostende, campus Serruys, heeft afscheid genomen. De dienst spoedgevallen sloot er woensdag 29 januari definitief de deuren. Wie hulp nodig heeft, kan voortaan terecht op de gecentraliseerde spoedgevallendienst van AZ Oostende aan de Konterdamkaai.

Op 29 januari sloot de dienst spoedgevallen in AZ Oostende, campus Serruys definitief de deuren. Voor de artsen en medewerkers die jarenlang op deze dienst werkten, was dit een bijzonder moment. Om stil te staan bij al die jaren van toewijding, intense samenwerkingen en onvergetelijke verhalen werd een afscheidsmoment georganiseerd.

Tijdens deze samenkomst werd teruggeblikt op de vele levens die hier geraakt werden. Van spoedopnames tot geruststellende woorden, van hectische nachten tot kleine overwinningen. Collega’s deelden anekdotes, blikten terug op bijzondere momenten en haalden herinneringen op die de sterke verbondenheid binnen het team weerspiegelden.

Het team zet voortaan het werk verder op de gecentraliseerde spoedgevallendienst in AZ Oostende-Damiaan. Met dezelfde expertise en gedrevenheid staan ze zij aan zij met de collega’s van Damiaan klaar om dringende medische zorg te bieden aan patiënten in Oostende en omstreken. Het eerste team dat aan de slag ging op de gecentraliseerde spoeddienst had er alvast veel zin in.

“We willen alle medewerkers en artsen bedanken voor hun inzet, flexibiliteit en warme collegialiteit in deze overgang. Een hoofdstuk wordt afgesloten, maar de passie, deskundigheid en samenwerking blijven voortbestaan”, aldus persverantwoordelijke Kevin Mollet.