Spoedgevallen AZ Oostende van twee locaties naar één vanaf eind januari: “Flowmanager moet wachttijden verkorten”

De eenmaking van de spoedgevallendienst van AZ Oostende is binnenkort een feit. Op 29 januari om 8 uur sluit de spoedgevallendienst in de campus Serruys, vanaf dan kan je terecht op de eengemaakte spoedgevallendienst in campus Damiaan. “We hebben een plan klaar om wachttijden te verminderen”, klinkt het gemotiveerd.

Sinds 1 november 2023 werken de twee Oostendse ziekenhuizen al intensief samen. Vanaf 2026 is de fusie na een doorlooptraject officieel een feit. Daar hoort ook een definitieve eenmaking bij van de spoedgevallendiensten. Dat betekent dat mensen voor dringende zorg vanaf 29 januari alleen nog maar terechtkunnen in de campus Damiaan.

“De eenmaking is een belangrijke mijlpaal in het strategisch plan van ons ziekenhuis”, vertelt Inge Luts, directeur Patiëntenzorg. “Met de stapsgewijze herschikking van acute zorg in de campus Damiaan en geplande zorg in de campus Serruys ontwikkelen we twee complementaire, toekomstbestendige campussen. Op die manier willen we de kwaliteit versterken en aanzienlijk uitbreiden.”

In 2022 werden al 22 extra behandelboxen bijgeplaatst, werden er nieuwe onderzoekskamers en behandelzones ingericht, was er een uitbreiding van het artsenkorps en onlangs werd er ook een samenwerking met de huisartsenwachtpost Oostende opgezet. “En we plannen nog meer verbeteringen. Zo wordt er tegen de zomer een stuk ter uitbreiding van de spoeddienst bijgebouwd, gaan we de personeelscapaciteit nog uitbreiden, komt er een flowmanager waardoor de triage vlotter moet verlopen en komt er een zogenaamde fast track voor kleine trauma’s. Er komt ook monitoring van de drukte online en in de wachtzaal. Zo zijn de patiënten beter voorbereid op de tijd dat ze moeten wachten, afhankelijk van wie dringendere zorg nodig heeft natuurlijk”, aldus Luts.

Beter voor de patiënten

Het werkingsgebied van het Oostendse ziekenhuis bestaat uit ongeveer 250.000 potentiële patiënten. “Tijdens de zomermaanden kunnen dat er gemakkelijk een half miljoen zijn”, duidt directeur Bart De Bock. “De spoeddienst is voorbereid op ongeveer 49.000 patiënten per jaar, dat is gemiddeld 130 patiënten per dag. Daarnaast verwacht het ziekenhuis jaarlijks gemiddeld 1.900 MUG-interventies uit te voeren en 2.700 met de PIT-ambulance.

Daar zijn de spoedartsen naar eigen zeggen goed op voorbereid. “Door de artsen en de verpleegkundigen op één locatie samen te laten werken, kunnen we meer afstemmen op de noden van de patiënten”, zegt spoedarts Thierry Schissler. “We gaan overdag veel meer artsen inzetten om de wachttijden in te korten zodat we een betere service kunnen leveren aan de patiënten. Tijdens de nachtelijke uren gaan we naar een nachtmodus waarbij we voldoende personeel inzetten om een comfortabele zorg te kunnen bieden. Grote verandering? Geen hele grote verandering omdat de eenmaking geleidelijk aan gegaan is. De eenmaking van het ziekenhuis werd twee jaar geleden al ingezet. Alle artsen en verpleegkundigen werken al een jaar op beide campussen. We brengen eigenlijk de twee ziekenhuisculturen samen en brengen het goede van twee werelden naar boven.”

Investeringsjaar

In 2025 wordt er fors geïnvesteerd in de transformatie van het oudere Serruysziekenhuis naar een modern en lokaal toegankelijk ziekenhuis voor planbare zorg. “Hoeveel we investeren is momenteel nog koffiedik kijken, maar dat bedrag zal minstens 5 miljoen euro zijn. Onder andere de verblijfsafdelingen worden gerenoveerd, naast de pijnkliniek en het operatiekwartier. We gaan het zorgaanbod ook aanzienlijk uitbreiden in de toekomst, met een verschuiving van verschillende activiteiten vanuit de campus Damiaan”, besluit De Bock.