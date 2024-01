Zwevegemnaar (50) levenloos aangetroffen in kanaal Bossuit-Kortrijk

Dinsdagvoormiddag is aan de sluis in Bossuit tijdens een zoekactie in het water de wagen aangetroffen van Martijn Warlop uit Zwevegem. De man was sinds vorige donderdag spoorloos en werd gisteren levenloos aangetroffen in zijn voertuig. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Afgelopen zaterdag verspreidde de federale politie een opsporingsbericht naar de vermiste Martijn Warlop uit Zwevegem. Dinsdagmorgen startte de Cel Vermiste Personen dan samen met de Civiele Bescherming een zoekactie op met een sonarboot, aan het kanaal Bossuit-Kortrijk. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Die zoekactie leverde al snel resultaat op. Even na 10 uur werd vlakbij de sluis in Bossuit een wagen gelokaliseerd. Het bleek om de donkerblauwe Mazda CX-5 van Martijn Warlop uit Zwevegem te gaan. De man was sinds vorige week donderdag spoorloos verdwenen met zijn wagen. In het voertuig werd uiteindelijk ook het stoffelijk overschot van de man aangetroffen.