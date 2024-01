Wie heeft Martijn Warlop (50) uit Zwevegem gezien?

Op donderdag 25 januari 2024, om 10 uur, werd de 50-jarige Martijn Warlop voor het laatst gezien in zijn woning in de Hoogland in Zwevegem. Sindsdien ontbreekt echter elk spoor van hem. Dat meldt de federale politie in een opsporingsbericht.

Martijn verplaatst zich met een donkerblauwe Mazda CX-5, bouwjaar 2023, met nummerplaat 1-GQI-419. De man is 1m78 groot en slank gebouwd. Hij heeft lichtbruine ogen en kort, grijs haar. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een donkerblauwe cargobroek, een groene trui en witte en oranje sneakers van het merk ‘Reebok’.

Aan Martijn wordt gevraagd om contact op te nemen met zijn familie om hen gerust te stellen.