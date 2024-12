Zuster Stella kort na 103de verjaardag overleden in Heule

Op maandag 2 december is zuster Maria Schollier, bekend als zuster Stella, in Heule overleden amper tien dagen na haar 103de verjaardag. Ze was toen nog heel monter en kon er nog volop van genieten.

Nog maar enkele maanden verbleef zij in Huize Sparrenhof, het verzorgingshuis van de zusters in Heule. De voorbije 40 jaar woonde ze in de Rekollettenstraat in Kortrijk in het huis van de Zusters van Liefde van Heule. Toen de zusters er onlangs afscheid namen in de Sint-Elooiskerk, zat zuster Stella op de eerste rij.

Zuster Maria Schollier is op 22 november 1921 geboren in Snellegem in een landbouwersgezin met 15 kinderen. Ze was de zesde in een rij met vijf broers en negen zussen. Net voor WO II, toen zij 18 was, verhuisde het gezin naar een grotere hoeve in Varsenare.

In 1940 trad zij binnen bij het klooster van de Zusters van Liefde Heule, waar ze in 1942 geprofest werd als zuster Stella. Onder die kloosternaam bleef ze het best bekend. Zij studeerde voor verpleegster en ging werken voor het Wit-Gele Kruis. Vanaf 1975 deed ze onthaaldienst in het missie-animatiecentrum van de paters scheutisten in Kortrijk. Ze ging er ook koken. Ze bleef er negen jaar. Op 62-jarige leeftijd trok zij naar de zustergemeenschap in de Rekollettenstraat waar zij nog vele jaren de kokkin van dienst was. Tot haar 95ste bakte ze ook brood.

Sterke familie

Zuster Stella bleef geïnteresseerd in al wat leefde in de congregatie, de Kerk en in de wereld. Ze las de krant en ook spirituele en geschiedenisboeken. Niet opgeven was haar leuze. De verbondenheid met haar familie gaf haar veel vreugde. Op de vraag naar het geheim van een lang leven antwoordde ze: “Beginnen met geboren te worden in een sterke familie!”

De uitvaartdienst heeft plaats op zaterdag 7 december om 10.30 uur in de Sint-Eutropiuskerk in Heule.

