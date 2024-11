Bloemen voor 103-jarige zuster Stella uit Kortrijk

Twee dagen voor haar 103de verjaardag was het in Huize Sparrenhof in de Steenstraat in Heule al feest voor zuster Stella Schollier. Daar woont ze nog maar enkele maanden. Voordien woonde ze 40 jaar in de Rekollettenstraat in Kortrijk in het huis van de Zusters van Liefde van Heule die daar kort geleden – na 153 jaar aanwezigheid van de congregatie – afscheid namen.

De zuster werd in de bloemen gezet door gemeenteraadslid Stephanie Demeyer namens het stadsbestuur en omringd door vele medezusters en haar familie.

Zuster Stella is als Maria Schollier op 22 november 1921 geboren in Snellegem in een landbouwersgezin met 15 kinderen. Ze was de zesde in een rij van vijf broers en negen zussen. Van de negen dochters in het gezin werden er vier kloosterzuster, van wie drie in Heule. Zuster Irène is overleden, jongere zus zuster Clothilde Schollier verblijft ook in Huize Sparrenhof. Zus Lea (zuster Rita) is in mei van dit jaar in Brugge overleden.

Toen Maria 18 was, verhuisde het gezin naar Varsenare op een grotere hoeve. Een jaar later, in 1940, trad zij binnen in het klooster van de Zusters van Liefde Heule. Nadat zij het diploma van assistent-verpleegster behaald had in Brugge, doorkruiste zij jarenlang een stuk van West-Vlaanderen als thuisverpleegster bij het Wit-Gele Kruis.

Kokkin

Daarna werd ze kokkin in het huis van de missionarissen van Scheut in Kortrijk waar ze negen jaar werkte. Op 62-jarige leeftijd verhuisde ze dan naar de Rekollettenstraat waar zij ook nog jarenlang kookte. Op 75-jarige leeftijd volgde ze zelfs in het VTI een bakkerscursus. Ze bleef nog brood bakken tot haar 95ste.

Het moet goed leven zijn bij de Zusters van Liefde van Heule, want de voorbije jaren mochten ze meerder eeuwelingen huldigen. Zuster Rachel Van Nieuwenhuyse, die trouwens ook lang in de Rekollettenstraat in Kortrijk woonde, is net vier jaar geleden op 106-jarige leeftijd overleden.

In 2022 overleed de 100-jarige zuster Marie-Ange Maes. Op de hulde van zuster Stella was zuster Gabrielle Mingneau aanwezig: zij werd 100 in juli. En dan is er nog zuster Etienne Verfallie die uitziet naar haar 100ste verjaardag eind december…

(NOM)