Voormalig Veurns schepen André Carbonez (92) overleden

Op 13 januari overleed in Roeselare André Carbonez. André was als landbouwer actief in Veurne (Eggewaartskapelle), maar engageerde zich ook op politiek en sociaal vlak. Van 1977 tot 2000 was hij gemeenteraadslid in Veurne en van 1983 tot 1998 was hij ook schepen.

André Carbonez is geboren op 10 juni in 1929 in het Franse Mortagne-au-Perche. Hij was de echtgenoot van Jeanne Ryckeboer en de vader van Guy en Alain. André was beroepshalve landbouwer in Eggewaartskapelle, maar ook zijn engagement voor de lokale politiek was groot en duurzaam. André zetelde 23 jaar in de gemeenteraad en 15 jaar schepen van onder meer Landbouw, Platteland en Milieu. In 1998 werd hij in het college opgevolgd door huidige schepen Anne Dequidt.

“Mijn vader was een boer in hart en nieren, zelfs de week voor zijn overlijden informeerde hij nog naar de tarweprijs”, vertelt zoon Guy Carbonez. “En met Werner, zijn vriend van de serviceflats, kon hij nog over de boerenstiel filosoferen. Dagelijks hielden zij het weer in de gaten, of er naargelang het seizoen, zou kunnen gezaaid, geploegd of geoogst worden. Hij was ook wel fier over zijn schepenambt. Dat hij als kleine boer uit een deelgemeente het tweede meeste stemmen haalde in Veurne, maakte hem ‘preus lik fjirtig’. Pa was ook enorm gesteld op zijn zelfstandigheid. In de politiek was hij naast gemeenteraadslid en schepen ook jaren bestuurslid van IVVO en Gaselwest, maar wat wij vooral onthouden, is dat hij een heel sociale, warme mens was. Graag tussen het volk.”

Kleinkinderen Lynn, Janne, Kobe en Sil koesteren de mooie herinneringen aan hun opa in hun afscheidswoorden: “Geliefd, toegewijd, knap en sociaal. Opa, je was het allemaal. We zijn trots op wat je hebt bereikt, en dat alles met een flinke dosis humor. Je hebt het landbouwbedrijf van je ouders verdergezet en uitgebreid samen met je zoon Alain. Jullie waren een gouden topteam. Zelfs na het overlijden van je zoon Alain deed je er op 80-jarige leeftijd alles aan om de boerderij draaiende te houden. Je kwam heel graag onder de mensen, hield van biljarten en kaarten, en je was ook heel zorgzaam. Je zorgde dagelijks voor de bejaarde nicht van oma en later heb je ook liefdevol voor oma gezorgd. Het zorgzame uitte zich ook de dag na een zwaar schepencollege, toen je de andere schepenen met de tractor uit de gracht ging trekken… Je was de man met 9 levens. We schrokken telkens van wat je had meegemaakt, maar niks kreeg je klein. We troosten ons met de gedachte dat je een heel mooi leven hebt gehad. Je was een echte levensgenieter.”

Ook Veurnse schepen Jan Verfaillie heeft André goed gekend: “Ik zal André vooral herinneren als een aimabel man, die ik altijd heb gewaardeerd voor zijn tomeloze inzet voor onze stad. Vooral de inwoners waren hem dierbaar. Iedereen kon bij hem terecht. Als toenmalig jong gemeenteraadslid keek ik op naar hem, hoe hij erin slaagde om telkens het compromis na te streven. André was niet de man van de grote woorden, maar de man van het volk, die altijd paraat stond om mensen te helpen. Na het overlijden van ereburgemeester Cyriel Marchand en gemeenteraadslid Michel Vandewalle verliezen we met André opnieuw een oudgediende van onze stad.”