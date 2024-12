“Uitzonderlijk, tot kort voor haar overlijden bleef ze lachen”: Nadia (71) haalde ondanks syndroom van Down toch een mooie leeftijd

In de nacht van vrijdag op zaterdag is Nadia Deruyter overleden. Nadia, die het syndroom van Down had, verbleef jarenlang in Kerckstede in Oostnieuwkerke. “Dat ze zo lang geleefd heeft, is uitzonderlijk, maar tot kort voor haar overlijden heeft ze altijd gelachen”, aldus Peter Daschot, directeur van Kerckstede.

Nadia Deruyter overleed afgelopen nacht op 71-jarige leeftijd. Opmerkelijk, want de graag geziene dame had het syndroom van Down. De gemiddelde levensverwachting voor wie Down heeft, is de jongste decennia gestegen. Maar dat iemand de kaap van zeventig jaar rondt, is zeldzaam. “De voorbije periode sukkelde Nadia echter met haar gezondheid. Die ging serieus achteruit. Zo kreeg ze onder ander het RSV-virus”, aldus Peter Daschot, directeur van Kerckstede, de voorziening voor mensen met een beperking waar Nadia op handen werd gedragen.

Glimlach

Nadia overleed in de nacht van vrijdag op zaterdag in AZ Delta in Roeselare, omringd door veel liefde. “Hoe uitzonderlijk het ook is dat iemand met het syndroom van Down ook zo oud wordt, zo groot is ook het verlies. Nadia was met haar glimlach voortdurend een zonnetje in huis. Zelfs toen ze sukkelde met haar gezondheid bleef ze lachen.”

Vorig jaar vierde Nadia nog uitgebreid haar zeventigste verjaardag in Gasthof D’Hoeve in Dadizele.

‘Gie droef keun’

De medewerkers van Kerckstede brachten zaterdagochtend de verschillende leefgroepen op de hoogte. “Het verdriet van onze bewoners maakte al snel plaats voor het vertellen van heel wat mooie herinneringen aan Nadia. Heel wat positieve verhalen kwamen onmiddellijk naar boven. Nadia had steeds leuke uitspraken als ‘Gie droef keun’ in petto. Nadia was een erg positieve, open vrouw. De uitvaartplechtigheid voor Nadia vindt aanstaande donderdag in Oostnieuwkerke plaats.