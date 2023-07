Nadia geniet van feestje op haar 70ste verjaardag: “Uitzonderlijk dat iemand met het syndroom van Down die leeftijd haalt”

Nadia Deruyter uit Oostnieuwkerke vierde zondag haar zeventigste verjaardag in stijl in feestzaal d’Hoeve in Dadizele. Het is best uitzonderlijk dat mensen met het syndroom van Down die leeftijd bereiken en die verjaardag wou boezemvriendin Paulette Wydoodt, die het feest organiseerde, niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Liefst 90 man was aanwezig op het feest en Nadia genoot met volle teugen.

Nadia woont al meer dan 40 jaar in het centrum voor personen met een beperking Kerckstede in Oostnieuwkerke, maar haar tweede thuis ligt in Menen, bij de familie van Paulette. “Ik was in Kerckstede voor de verjaardag van een vriendin toen ik Nadia voor het eerst ontmoette”, vertelt Paulette (74).

“Het klikte meteen tussen ons. Een verpleegster vertelde ons dat Nadia weinig bezoek had en dat er niet zoveel contact met de familie was. De dag nadien ben ik teruggegaan om met Nadia een kopje koffie te drinken en zo is het allemaal begonnen. We gingen samen naar optredens van Vlaamse zangers kijken en gingen ook samen op vakantie, onder meer naar Fatima, Tenerife en Lourdes. Ter gelegenheid van haar verjaardag komen drie artiesten optreden.”

Ons keuntje leerde ons het leven door een roze bril te zien

“Nadia is als het ware een deel geworden van onze familie”, gaat dochter Syl verder. “Ze was altijd aanwezig op de huwelijksfeesten en zag de kinderen opgroeien. Af en toe komt ze eens ondeugend uit de hoek. Zo had ze zich bij een uitstapje naar de zoo eens verstopt achter een boom. En wij maar zoeken. Die stoot leverde haar de bijnaam droef keun op. Maar ons keuntje leerde ons wel het leven door een roze bril te zien. Daar zijn we haar dankbaar voor. De laatste jaren doet ze het wel wat rustiger aan, maar ze is ook niet meer van de jongste.”

Gemiddelde levensverwachting gestegen

In de jaren tachtig lag de gemiddelde levensverwachting van mensen met Down nog rond de veertig jaar, al ligt dat gemiddelde ondertussen boven de zestig. De oudste Vlaming met Down werd 75. “Gemiddeldes zeggen natuurlijk niet zoveel”, zegt Peter Daschot, de directeur van Kerckstede.

“Wat je klassiek ziet bij mensen met Down, is dat ouderdomsverschijnselen op jongere leeftijd beginnen voor te komen. Ouderdomsdementie of bepaalde typische fysieke kwaaltjes die iemand normaal op 85 jaar krijgt, komen bij iemand met Down al voor tussen de 60 en 70 jaar. Maar dankzij de evolutie in de medische zorg en goede ondersteuning stijgen de kansen op een langer, maar vooral ook op een kwalitatiever leven.”

Opengebloeid

“Het is de allereerste keer dat een van onze bewoners met het syndroom van Down zeventig wordt”, zegt Joke Everaerdt. Ze werkt al 25 jaar bij Kerckstede en was zondag met een ruime delegatie van de voorziening aanwezig op het verjaardagsfeest.

“In Kerckstede zorgen we volgende week woensdag trouwens ook voor een mooi verjaardagsfeestje voor Nadia. Feit is dat we Nadia in de voorbije 24 jaar hebben zien openbloeien. Vroeger kwam ze niet zo snel uit haar schulp en was ze wat meer op zichzelf. Dat is veranderd. En dat is toch voor een groot deel de verdienste van Paulette. Zij heeft haar sociale contacten verruimd en zo verlegde Nadia gaandeweg haar grenzen. En omgekeerd veroverde Nadia daardoor ook een plek in het hart van heel veel mensen.” (SV)