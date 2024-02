Rots in de branding voor veel senioren: Roger Vandewalle (93) onverwacht overleden

Roger Vandewalle, weduwnaar van mevrouw Georgine Boddin († 1989) en levenspartner van mevrouw Elisabeth Ameye, overleed onverwacht in Ieper op 31 januari 2024.

Roger werd geboren in Hollebeke op 27 januari 1931 en woonde in de Zwarteleenstraat in Zillebeke. Als gewezen werknemer bij de Bond Moyson was Roger goed op de hoogte van de vele reglementen en verplichtingen voor aanvragen of tegemoetkomingen bij senioren. Wekelijks legde hij huisbezoeken af om wie in nood was te helpen met de papieren rompslomp. Hoewel hij al jaren op pensioen was zette hij zijn behulpzame taak als goede raadgever verder op het terrein. Roger was de rots in de branding voor vele senioren die de huidige papiermolen niet meer kunnen verwerken. Sedert 1965 was hij tevens duivel doet al voor S-Plus Zillebeke. Hij kweet zich met volle ijver voor de goede werking van de seniorenvereniging die hij in het hart droeg. S-Plus Zillebeke zou niet zijn wat ze nu is zonder Roger. Meer dan zestig jaar was hij er de punctuele secretaris. Intussen zag hij na of alle subsidies wel binnen waren en de rekening klopte.

“Zijn leuze was dan ook: ‘Al mag men tevreden zijn met het bereikte resultaat, we doen ons best om nog meer en beter te realiseren”, vertelt schepen Ives Goudeseune, tevens voorzitter van S-Plus. “Als medestichter van S-Plus was hij een veel geziene gast op de organisaties van het Zillebeekse verenigingsleven. Een wielrenner, een school, de vissersclub of de dorpskermis die wat organiseerde, Roger was er altijd bij om met een aantal vrienden een tafel te reserveren ter ondersteuning. De laatste jaren reorganiseerde hij S-Plus Zillebeke en sprak een aantal mensen aan om zijn taken over te nemen. En hij gaf de fakkel niet zo maar door. Elkeen kreeg een verantwoordelijkheid of werk die hem of zij gegoten was. Toen hij vorige maand zijn koffertje met speelkaarten doorgaf met de woorden ‘zie dat er iets met mij gebeurt, ge weet maar nooit’, dacht niemand dat het nu echt gedaan was. Helaas moesten we vernemen dat Roger deze week overleden was. De geplande kaarting op 1 februari laten we doorgaan omdat we er vast van overtuigd zijn dat Roger dit ook zo gewild zou hebben. S-Plus is in diepe rouw. We bieden onze oprechte deelneming aan bij familie en de vele vrienden die hem gekend en gewaardeerd hebben.”

De uitvaartdienst vindt plaats op woensdag 7 februari 2024 om 10.30 uur in de aula van Hoeve Wielewaal in Hollebeke. Bezoek tot en met dinsdag 6 februari 2024 in het funerarium in Ieper.