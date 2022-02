Roger Valcke (92), gewezen bedrijfsleider Valcke Prefab Beton, overleden

Afgelopen vrijdag overleed Roger Valcke, gewezen bedrijfsleider van Valcke Prefab Beton. Tot twee jaar geleden was Roger nog wekelijks te zien in de firma. Hij bleef gepassioneerd door het familiebedrijf.

Hij vertegenwoordigde de tweede generatie binnen het in de streek gekende familiebedrijf en had een heel grote impact op het DNA van de firma en de streek. Recent mocht Roger nog zijn 92ste verjaardag vieren. Frappant is dat Roger geboren werd in het oprichtingsjaar van Valcke Prefab Beton, waardoor zijn leeftijd steeds dezelfde was als die van de firma. In 1948 vervoegde hij zijn vader in het bestuur van de firma. In 1980 deed zijn zoon Carlos hetzelfde.

“Mijn overname betekende een vrij naturelle overgang dankzij mijn vader”, blikt Carlos Valcke terug. “Dat is eigen aan een goed familiebedrijf. Het was een balans tussen de ene die een stap terugneemt en de andere die erin moest groeien. Mijn vader was steeds professioneel. We waren vergeeflijk en konden steeds goed samenwerken. Deze overgang probeer ik ook met mijn eigen zoon Charles te bewerkstelligen.”

Tweede generatie

Werknemers zullen Roger Valcke herinneren als een werkgever die de firma geconsolideerd heeft. Het familiebedrijf uitbouwen tot wat het vandaag is geworden, is een lang werk geweest van generatie na generatie. Roger Valcke speelde na de sterke groei van oprichter Charles Valcke een enorme rol in het uitbouwen en versterken van het familiebedrijf tijdens de 20ste eeuw. Eigen aan de prefab betonindustrie is de arbeidsintensiteit van het productieproces. In 1960 waren er 120 werknemers in dienst. Later op de piek van de tewerkstelling bij Valcke Prefab Beton waren dat zo’n 500 werknemers door de uitbreidende productie en de opgerichte firma Pevalco (wegenwerken) en Traconord (industriebouw in Frankrijk). Veel van die werknemers kwamen en komen nog steeds uit het gebied rondom het bedrijf dat zich uitstrekt van Ieper tot in het grensgebied.

Helikopterbrevet

Roger had een groot hart voor de Westhoek. Zo voerde hij samen met Voka actie voor het doortrekken van de A19 en de ontsluiting van de Westhoek. Verder was Roger groot supporter van damesvolleybalclub Vlamvo Vlamertinge en de gemeentelijke sporthal werd in 1971 ook onder zijn impuls verwezenlijkt. Hij stond ook bekend als fervent tennisser en golfer en was een begenadigd tekenaar. Roger behaalde ook zijn helikopterbrevet om in de jaren ‘60 en ‘70 vlugger de werven te kunnen bezoeken. Maar evengoed bracht hij de Sint en de Pieten op de juiste bestemming met de heli. Roger is vader van vier kinderen en heeft tien klein- en negentien achterkleinkinderen. De begrafenis vindt in intieme kring plaats op vrijdag 25 februari. Iedereen kan via het rouwregister bij Uitvaartzorg Leo een boodschap nalaten. (DT)