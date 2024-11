Proper Strand Lopers eert overleden topruimster Andrea (68): “Op ‘haar’ stukje strand voelde ze zich verbonden met haar overleden man”

Een mooi en warm gebaar van de vzw Proper Strand Lopers op het strand van De Panne. Coördinator Tim Corbisier plaatste, samen met talrijke andere vrijwilligers, een herdenkingsbord voor Andrea Delanghe die vorig jaar overleed na een zware strijd tegen kanker. “In drie jaar tijd ruimde ze in haar ééntje 589 keer haar stukje strand op en daar had ze een goeie reden voor.”

De Proper Strand Lopers is een organisatie die langs de hele kust samenwerkt met vrijwilligers die het strand proper houden. De voorbije acht jaar ruimden ze 800.000 liter afval, dat is zo’n 200 tot 300 ton. Er waren meer dan 18.000 individuele opruimacties en 250 gezamenlijke. Er zijn meer dan 500 vrijwilligers actief in de tien kustgemeenten. Gemiddeld zijn er vijf opruimacties per dag. “We zijn iedereen dankbaar die zich inzet voor een proper strand, maar vandaag zetten we één iemand extra in de kijker”, zegt Tim Corbisier. “Andrea Delanghe (68) overleed vorig najaar en tot zolang ze kon, trok ze naar ‘haar’ stukje strand in de Panne. Dat was het deel van aan het Leopold I-monument richting Frankrijk. In 2018 moest ze afscheid nemen van haar man Patrick. Hij werd uitgestrooid op zee. Dat is dé hoofdreden waarom ze vond dat het strand proper moest zijn. Ze voelde zich verbonden met Patrick, zeker wanneer er een regenboog was.”

Herdenkingsbord

Op een stuk wrakhout werd haar beeltenis gegraveerd, samen met de resultaten van haar inzet. © Proper Strand Lopers

En Andrea nam haar vrijwilligerswerk serieus. Van 2020 tot 2023 deed ze in haar ééntje liefst 589 van de 619 opruimacties die daar plaatsvonden. Dat resulteerde in 15.000 liter afval. Ze stond dus in voor 95 procent van het geruimde afval en voor die inzet eerde de vzw Proper Strand Lopers haar. “Het is de eerste keer dat we dat doen, maar Andrea was dan ook heel bijzonder”, vindt Tim. “Zelfs in haar herstelperiode van kanker bleef ze het strand mooi maken. Op een stuk wrakhout lieten we haar beeltenis graveren samen met de resultaten van haar inzet. Het is het laatste wat we voor haar kunnen doen. Hopelijk zet het anderen aan om ook de handen uit de mouwen te steken. Er zijn nog vrijwilligers in De Panne, maar we voelen het verlies van Andrea. Ze is nog steeds onze topruimster.” (GUS)