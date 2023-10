Andrea Delanghe, topruimer van Proper Strand Lopers, overleden

Andrea Delanghe is niet meer. Ze overleed op 30 oktober op 68-jarige leeftijd in het AZ West Veurne nadat ze de strijd tegen kanker verloor. Tot de laatste dag op haar ziekbed bleef ze bekommerd om het strand van De Panne, het strand waar ze zich sinds jaar en dag als vrijwilliger mateloos voor inzette om het proper te houden. Nog deze zomer zetten haar soulmates van de Proper Strand Lopers haar in de bloemetjes omdat Andrea de kroon spande als topruimer.

De dag voor Andrea stierf, zat haar vriendin en collega-strandruimer Christel Patfoort uit Nieuwpoort aan haar ziekbed. “Ik heb Andrea leren kennen door Noordzee Trash Art”, vertelt Christel. “Met dat project verkopen we kunstwerkjes gerecycleerd uit strandafval, waarmee we mensen ook sensibiliseren voor het plastic-soup-probleem en waarvan we de opbrengst schenken aan de werking van de Proper Strand Lopers. Andrea werd mijn ‘topleverancier’! Zo ontstond onze vriendschap: ik ging regelmatig op bezoek bij haar, we dronken samen een kopje koffie, sloegen een babbel … Andrea zat verscheidene jaren in de top drie van de beste strandruimers. Meer dan terecht werd ze nog deze zomer in de bloemetjes gezet voor haar geweldige prestaties!”

14.000 liter afval geruimd

“Volgens projectcoördinator Tim Corbisier heeft ze in haar eentje in drie jaar tijd 589 opruimacties op het digitale platform van de Proper Strandlopers geplaatst. Dat betekent dat Andrea helemaal alleen instond voor 97% van alle strandopruimacties (goed voor ruim 14.000 liter afval). Zelfs in haar herstelperiode van darmkanker, toen ze niet veel meer mocht tillen, bleef ze naar het strand trekken, en dan ruimde ze peuken op. Tot haar laatste dagen bleef een proper strand haar bezighouden. Samen hebben we nog oude verhalen opgehaald. We hadden het nog over een mij onbekend knaloranje ding met een tekst dat ik tussen het afval vond. Andrea wist dat het ging om een tag van een vis: zo’n tag wordt aan de vis vastgemaakt voor onderzoek en heeft een zendertje waarmee ze de vis kunnen traceren. Als je die tag opstuurde (in dit geval naar het Verenigd Koninkrijk), kreeg je daar geld voor. Ik kreeg er omgerekend 54 euro voor, en wilde dat bedrag aan Andrea geven.”

“Maar ze kocht er buisjes met kunstwerkjes voor, die ze op haar schouw zette. De dag voor ze stierf, heb ik afscheid van haar genomen en haar een stolp gegeven met een uit afval gerecycleerde plastic aronskelk. Voor de Proper Strand Lopers en voor iedereen die een hart heeft voor het milieu en voor onze Noordzee, is Andrea een groot verlies. Maar ze heeft me verzekerd dat ze van bovenaf zal toekijken of we het strand wel goed proper houden. Het is ook haar ultieme wens om te worden uitgestrooid op zee.”

Het uitstrooien zal gebeuren na de uitvaartdienst in de aula van Uitvaart Cura op 1 december om 11.30 uur, Veurnestraat 136, De Panne.

Andrea Delanghe was de weduwe van Patrick Delrue; hij stierf in 2018.