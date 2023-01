Oostends ereburgemeester Julien Goekint overleden

In Oostende is ereburgemeester Julien Goekint (93) overleden. De christendemocraat stond aan het hoofd van de stad van 1980 tot 1997. Tot voor kort kon Goekint nog bogen op een uitstekende gezondheid. Hij en zijn echtgenote Georgette Sleuyter vierden in augustus nog hun 70-jarig huwelijksjubileum.

Julien Goekint was in zijn jeugd een succesvol roeier bij de Sport Nautique, het huidige KRNSO. Hij nam zelfs met een ploeg deel aan het EK in Milaan in 1950. Hij trouwde met Georgette Sleuyter en kreeg acht kinderen. Hij nam de ouderlijke drukkerij in Bredene over en verhuisde die in 1967 naar het industriepark van Stene, waar het als eerste bedrijf opende.

17 jaar burgemeester

Hij werd ook actief in het middenstandsverbond NCMV, het huidige Unizo. Toenmalig burgemeester Jan Piers, ook actief bij Unizo, drong er bij Goekint op aan om in de politiek te stappen. Hij liet zich in 1976 overhalen en werd in 1977 meteen schepen. In november 1980 volgde hij Jan Piers op als burgemeester.

Hij bleef tot 1997 aan het hoofd van de stad, toen hij werd opgevolgd door de socialist Jean Vandecasteele. De socialisten van Johan Vande Lanotte waren toen al de grootste partij van de stad geworden. Zijn mooiste realisatie noemde Goekint altijd zijn inzet voor de renovatie van de haven, al werd de kroon op het werk, een nieuwe zeesluis, nooit gerealiseerd. Julien Goekint beweerde nochtans dat het getekende ministerieel besluit bij hem in de kluis zat.

Weer in de mode

Na zijn afscheid van de politiek bleef Julien Goekint de politiek van op afstand volgen. Het leek erop dat hij zich de laatste jaren weer meer liet zien. “Ik kom weer in de mode”, liet hij optekenen in een interview naar aanleiding van zijn 90ste verjaardag in 2019.

Zo’n 17 jaar geleden streed Goekint met succes tegen darmkanker. Sindsdien had hij weer een sterke gezondheid en dat tot op hoge leeftijd. Zowat elke dag maakte hij een stevige wandeling in zijn stad. Sinds kort waren de ereburgemeester en zijn echtgenote verhuisd naar een assistentiewoning in de Alfons Pieterslaan. Ze vierden in augustus nog hun platina bruiloft. Julien Goekint laat zijn vrouw, acht kinderen, 20 kleinkinderen en 17 achterkleinkinderen na.