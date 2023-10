Ondernemer Paul Fenaux (95) overleden

Op zaterdag 21 oktober is de bekende ondernemer Paul Fenaux overleden in wzc Evarist Carpentier in Kuurne, waar hij sinds anderhalf jaar verbleef. Voordien woonde hij in de Brugsesteenweg. Hij was medestichter van de weverij-ververij Fenaux, ook in de Brugsesteenweg. Hij was ook kunstschilder en raakte bevriend met prins Karel, die in zijn laatste levensjaren vriend des huizes was in Kuurne.

Paul Fenaux is op 30 mei 1928 geboren. Het is vader Aimé-Louis die na de Tweede Wereldoorlog vanuit het vlasbedrijf van zijn schoonouders Malysse met een textielbedrijf begon. Zoon Joris werd priester en was later onder meer deken van Blankenberge. De andere zonen Lucien, Gerard, Germain (die ook schepen geweest is in Kuurne) en Paul als jongste brachten de firma tot bloei. Ooit telde men meer dan 200 werknemers. In 2000 moesten de activiteiten stopgezet worden, onder meer wegens buitenlandse concurrentie. Paul was nu de laatste die nog in leven was. Hij was ook medestichter van de firma’s Isobar (nu Isomasters) en Fenbo, die in Beveren-Leie diverse soorten isothermische isolatiematerialen produceren.

Bevriend met Prins

Paul Fenaux was in Kuurne lid van de kunstkring Evarist Carpentier en was zelf een niet onverdienstelijk kunstschilder. Hij kwam in contact met prins Karel, broer van koning Leopold III en de oom van de koningen Boudewijn en Albert II. Prins Karel woonde op een domein in Raversijde en overleed in 1983. “De prins is de laatste 14 jaar van zijn leven herhaaldelijk bij ons in Kuurne geweest”, zegt zoon Frédérique Fenaux. “Hij schilderde ook en hij werd een echte vriend des huizes. Hij en mijn vader zaten dan samen te schilderen, soms tot in de late uurtjes.”

Afscheid nemen

Paul Fenaux was vader van drie kinderen: Dominique (met Isabelle Lahaye, Knokke), Brigitte (Knokke) en Frédérique (met Catherine Maes, Eernegem). Hij had zes kleinkinderen. De uitvaartdienst heeft plaats op zaterdag 28 oktober om 11 uur in de Sint-Pieterskerk in Kuurne.