Minuut stilte en knuffels voor overleden jongen (10): doel is verwijderd, speelzone blijft afgesloten

Na een symbolische minuut stilte in het nabijgelegen gemeentehuis en een eerbetoon met knuffels en bloemen is het voetbaldoel, dat een tienjarig jongetje dodelijk verwondde, verwijderd van het speelplein in Heuvelland. De speelzone blijft voorlopig afgesloten. Intussen werden ook de speelpleinen en voetbaldoelen in de gemeente gecontroleerd.

Voor de start van de Heuvellandse gemeenteraadszitting werd een minuut stilte gehouden voor het tienjarig jongetje dat zondag vlak bij het gemeentehuis overleed op een speelplein, nadat hij er de deklat van een voetbaldoel op zijn hals kreeg. Intussen werden knuffels en bloemen neergelegd aan de nadarafsluiting voor het voetbaldoel. Dinsdag kwam de bevoegde inspectie van de federale overheidsdienst (FOD) Economie vaststellingen doen op het speelplein, waarna de technische dienst van de gemeente Heuvelland de opdracht kreeg om het voetbaldoel te verwijderen.

“Op vraag van de gemeente en de FOD Economie blijft de volledige speelzone voorlopig bestuurlijk afgesloten”, klinkt het bij het parket van West-Vlaanderen. Het voetbaldoel is verwijderd, maar het eerbetoon met bloemen en knuffels blijft voorlopig ter plaatse op het afgesloten speelplein. Voor de eigenlijke zitting van de gemeenteraad maandagavond vroeg oppositiepartij CD&V om alle speelpleinen en voetbaldoelen in de gemeente grondig te controleren.

“Ik trok voor alle zekerheid naar het speelplein van deelgemeente Westouter”, sprak CD&V-fractieleider Geert Debergh. “Ik merkte dat één van de doelen niet goed bevestigd was en redelijk los stond. Het zou goed zijn om ook daar naar te kijken, om dergelijke tragische ongevallen in de toekomst te vermijden.”

Speelpleincontrole

Het gemeentebestuur liet intussen alle speelpleinen nakijken. “Dat voetbaldoel in Westouter zat aan een kant los en is opnieuw verankerd”, aldus burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). “Op termijn komt ook het voetbaldoel van het ongeval terug na vrijgave van het speelplein bij het gemeentehuis. Daarbij wordt het doel in beton gefixeerd, zodat dit nooit meer kan gebeuren. Het betrokken doel stond oorspronkelijk op een andere plek op het speelplein verankerd met ijzers in de grond. Blijkbaar is het losgekomen en verplaatst in de periode sinds onze laatste controle afgelopen voorjaar. Hoe dat kon gebeuren, moet blijken uit het onderzoek. We doen controles en hercontroles, maar we kunnen niet voortdurend op alle speelpleinen alles in de gaten houden. Vandaar een oproep aan iedereen: als je iets ziet dat niet oké is, neem dan contact op met de gemeente zodat het zo snel mogelijk kan aangepakt worden.” (TP)

Lees ook…

“Voetbaldoel stond bij laatste controle nog verankerd”: onderzoek moet uitwijzen wat er fout liep bij dodelijk ongeval in Kemmel – KW.be