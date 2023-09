“Voetbaldoel stond bij laatste controle nog verankerd”: onderzoek moet uitwijzen wat er fout liep bij dodelijk ongeval in Kemmel

Het metalen doel waaronder zondag een tienjarige jongen overleed op een speelplein in Kemmel wordt verwijderd en vervangen door een ander doel. Hoe het kind onder het doel terecht kon komen, is nog steeds onduidelijk.

De eerste gemeenteraad in Heuvelland na de zomervakantie startte met één minuut stilte voor het tienjarig jongetje dat zondag overleed op een speelplein aan De Warande in Kemmel. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, is nog steeds niet duidelijk. Vandaag worden er nog verdere onderzoeken uitgevoerd. “Bij een eerdere controle werd vastgesteld dat het doel wel degelijk goed vast stond”, aldus burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen) maandagavond op de gemeenteraad. “Dat werd ook zo op de officiële documenten genoteerd. Dit ongeval treft onze gemeente erg hard. Bij mijn weten zijn er op dat speelplein nog nooit ongevallen of incidenten gebeurd.”

De technische dienst van de gemeente voerde ondertussen op alle speelpleinen in Heuvelland een controle uit. In Westouter werd aan het dorpsonthaalpunt nog een doel ontdekt dat onvoldoende verankerd was. Dat is inmiddels opgelost. Het doel op het speelplein in Kemmel wordt verwijderd en vervangen door een nieuw exemplaar dat weer in beton verankerd zal worden.

(MDN)