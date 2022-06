Laatste burgemeester van Elverdinge overleden: “André Danneels was een man van het volk”

Dinsdagmorgen is André Danneels op 90-jarige leeftijd overleden thuis in Elverdinge, na een langdurige ziekte. Hij was de laatste burgemeester van Elverdinge. Na de fusie was hij ook nog achttien jaar schepen in Ieper.

André Danneels werd op 8 maart 1932 geboren in Poperinge in een landbouwersgezin, met nog zeven broers en zussen. Op 27 augustus 1960 trad hij in het huwelijk met Agnes Lampaert. Het gezin kreeg twee kinderen Geert en Joost (+). André was beroepshalve actief als landbouwer, toen hij midden jaren zestig in de Elverdingse gemeenteraad terechtkwam. “Dat kwam eigenlijk door de toenmalige gravin van Elverdinge, die hem dit voorstelde”, aldus echtgenote Agnes. “Zo kwam André in de politiek terecht zonder verkiezingen. Enkele jaren later waren er dan wel verkiezingen en André kwam op voor Gemeentebelang, eigenlijk een andere naam voor de toenmalige CVP, het huidige CD&V. Een succes, want André werd meteen verkozen tot burgemeester. Hij bleef in die functie tot 1976, het jaar van de grote fusie.”

Stemmenkanon

“De overstap naar het Ieperse schepencollege was wel een feit, want voor een periode van achttien jaar bleef André de functie van schepen vervullen. En heel vaak was hij ook één van de grote stemmenkanonnen in Ieper, die haast altijd in de top vijf van de voorkeursstemmen zat. Landbouw en burgerlijke stand waren zijn grote stokpaardjes. Vooral het voltrekken van huwelijken deed hij met het grootste plezier. Toen er een nieuwe lichting op komst was binnen de partij, besloot hij samen met collega’s als André Verstraete en Frans Dewulf de politiek vaarwel te zeggen. Al bleef hij alles wel op de voet volgen. Hij ontving ook de titel van ereburgemeester en ereschepen. Daarnaast hield André er wel van om op zondagmorgen eens een pintje te gaan drinken in de gemeente, en zeker ook om mee te helpen met de kinderen.”

Geen tafelspringer

Paul Breyne, voormalig gouverneur van West-Vlaanderen en oud-burgemeester van de stad Ieper, begon zijn politieke carrière naast André Danneels in het Ieperse schepencollege. “Na zijn burgemeesterschap in Elverdinge kwam André in het schepencollege terecht, toen nog onder aanvoering van wijlen burgemeester Albert Dehem, waarin ik toen ook mijn eerste mandaat opnam als jonge schepen. Vandaar had ik het genoegen om jarenlang met André samen te werken in politieke kringen. Om André Danneels als persoon te omschrijven, zou ik graag de slogan van zijn politieke partij gebruiken: van het volk, voor het volk. André was zeker geen tafelspringer, niet de man van de grote uiteenzettingen, maar hij was wel vaak de persoon van de verzoenende gesprekken. Dientsbaarheid en aanwezigheid voor de mensen rond hem, dat waren zijn sterke punten. Als landbouwer verdedigde hij steeds met hart en ziel de de belangen van deze sector.”

André Danneels wordt op zaterdag 4 juni om 10.30 uur begraven in de Sint-Petrus en Pauluskerk in Elverdinge. (DT)