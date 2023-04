Kooigemse wielerfan Stéphane Gadenne sterft plots naast kasseien van Parijs-Roubaix

Parijs-Roubaix is zondag weer eens een tegenvaller geworden voor Wout van Aert, maar voor een van zijn grote fans is het veel erger geworden: op slechts 46-jarige leeftijd is Kooigemnaar Stéphane Gadenne plotseling overleden in zijn bestelwagen langs de bekende kasseistrook van Camphin-en-Pévèle. De renners heeft hij zelfs niet meer gezien… Hij moet in de nacht voordien of de vroege ochtend gestorven zijn. Zijn echtgenote heeft hem er zondagmorgen levenloos aangetroffen.

Stéphane Gadenne was een grote wielerfan en jaarlijks was hij op de afspraak voor Parijs-Roubaix. Hij is afkomstig van het Henegouwse dorpje Laplaigne tegen de Franse grens en amper 15 kilometer van Roubaix. Zoals velen ging hij al vele jaren postvatten langs een kasseistrook naast het parcours. “Vrijdag waren we vertrokken om alles te installeren,” zegt zijn echtgenote Angelique Heye. “Ik keerde dan terug maar Stéphane wilde de bestelwagen niet alleen laten en bleef er ook overnachten. Zaterdagavond belden we elkaar nog en rond 23.30 uur kreeg ik nog een berichtje om goede nacht te wensen.”

Geen gezondheidsproblemen

Zondagmorgen is Angelique dan vertrokken, samen met hun zoon Kevin, dochter Olivia met haar vriend Cédric en hun 6 maanden oude dochtertje Alizée. Rond 8.45 uur kwamen zij ter plaatse en hebben ze Stéphane aangetroffen… Volgens een bijgeroepen dokter kan epilepsie de doodsoorzaak zijn, maar zeker is dat niet. Hij had voordien geen gezondheidsproblemen.

“Hij is gestorven in de omgeving waar hij het liefst was,” troost Angelique zich. “Hij leefde voor de koers. Hij was erg sociaal, legde vlot contact, sprak op de koers met iedereen en zorgde voor ambiance. We stonden met de Ronde van Vlaanderen trouwens ook op de Oude Kwaremont. Zelf had ik enorm veel steun aan hem. Toen bij mij drie jaar geleden borstkanker vastgesteld werd, ging hij voor alle onderzoeken en behandelingen mee.” Hoe graag hij gezien was, bewijzen ook de vele reacties op de sociale media.

Wielerfamilie

Stéphane Gadenne is op 19 januari 1977 in Doornik geboren en woonde ten zuiden van Doornik in het dorp Laplaigne. Hij werkte als coördinator in de cementfabriek CBR in Antoing bij Doornik. Hij was niet alleen wielersupporter maar heeft zelf als amateur gekoerst tot zijn dertigste. Ook zijn echtgenote heeft nog een tijdje gekoerst en zo leerden ze elkaar kennen. Zelf is Angelique geboren en getogen in Kooigem. Tragisch toeval is dat ook haar vader even onverwacht overleden is, op een trouwfeest. Ook broer Dirk Heye heeft nog gekoerst en is bekend als oud-wielercommissaris.

Stéphane en Angelique trouwden in 1996 en wonen in de Molentjesstraat in Kooigem dicht bij de lagere school, waar Angelique instaat voor de voor- en naschoolse opvang en waar ze ook schoonmaakt. Ze hebben twee kinderen: Olivia (26) en Kevin (23). Olivia heeft ook kort gekoerst en Kevin langere tijd, vanaf zijn zesde al. Als aspirant was hij ooit Belgisch kampioen. Hij was intussen gestopt maar begon vorig jaar opnieuw. “Daardoor kreeg mijn papa ook de wielermicrobe weer te pakken en herbegon hij bij de nevenbond Landelijke Wielerunie (LRW). Hij had al een paar koersen gereden. Het was vooral voor zijn plezier maar hij wilde zich binnenkort wel eens tonen op het Belgisch kampioenschap in Spiere-Helkijn. Het heeft niet meer mogen zijn.”

Bij het ter perse gaan was de begrafenis nog niet bekend. De familie wilde de uitvaart zaterdag voorzien in de kerk van Kooigem maar het is voorlopig wachten de tot de Franse autoriteiten het lichaam vrijgeven.