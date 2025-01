Johan Laridon (58), cafébaas van De Groene Dreve in Ardooie, overleden: “Hij had al heel wat tegenslagen moeten verwerken”

Cafébaas Johan Laridon (58) is overleden. De man was elektricien, maar was per toeval in de horeca beland. Na zijn cafés in Izegem, begon hij aan een nieuw horecaverhaal in Ardooie. Daar sloeg het noodlot toe toen zijn vriend Christof omkwam in een brand in café De Groene Dreve.

Johan Laridon groeide op in Izegem. Naast zijn ouders laat hij ook nog een drie broers en een zus na. Hij was de (plus)papa van Axelle, Jasper en Kymani. Hij had ook een nieuwe vriend;

Nadat hij als elektricien een eigen zaak opbouwde, kwam hij in Izegem op de hoek van de Visschersdreef terecht in café de Groene Dreve. Hij verhuisde het café naar Cambrinus in de Monseigneur Roelensstraat in Ardooie, maar daar brak op 16 juli 2020 brand uit. Zijn levenspartner Christof Vande Vyver liet het leven in die brand. Uiteindelijk bouwde hij als eerbetoon aan Christof aan een nieuwe Groene Dreve in het pand in de Stationsstraat waar jarenlang café Sint-Michel was gevestigd. Daar werd hij gisteren levensloos aangetroffen. “Hij had al heel wat tegenslagen in zijn leven moeten verwerken”, klinkt het in zijn dichte omgeving.

Johan stond bij de recente gemeenteraadsverkiezinge op de lijst Stroom.

