Jeanne werd bijna honderd en was net 78 jaar getrouwd met André (101)

Vorige week vrijdag 29 april is Jeanne De Brouwere op 99-jarige leeftijd overleden in het AZ Groeninge in Kortrijk. Ze heeft er haar laatste levensdagen nog samen kunnen doorbrengen met haar man André Debaets die 101 is. Vier dagen voor Jeannes dood waren ze 78 jaar getrouwd. Beiden verbleven in wzc Sint-Carolus maar ze werden in het ziekenhuis met covid opgenomen. Terwijl haar man erbovenop kwam, lukte dat voor Jeanne niet meer. Ze is zachtjes heengegaan. “Ze is naar de hemel”, zei André.

Jeanne is op 5 juli 1922 in Kortrijk geboren en zou over enkele maanden dus 100 worden. Ze groeide op in de Boerderijstraat. Ze trouwde met André Debaets op 25 april 1944: nog tijdens de Tweede Wereldoorlog; Kortrijk zou in september bevrijd worden. Ze woonden eerst op een appartement en bouwden nadien in de Oudenaardsesteenweg waar ze de stovenwinkel Debaets openhielden. Het was een voortzetting van de firma van vader Debaets die in de Sint-Denijsestraat zelf kachels fabriceerde.

André en Jeanne hielden de winkel open tot begin de jaren negentig. Op die plaats kwam nog een tijdje fotozaak De Neve maar later werd het gebouw gesloopt en vervangen door een nieuwbouw. André en Jeanne hebben dan nog dertig jaar op een flat in Theodoor Sevenslaan gewoond. Drie jaar geleden verhuisden ze dan naar Sint-Carolus. André, geboren op 14 februari 1921, mocht er dus intussen zijn 101ste verjaardag vieren.

Een hecht koppel

Jeanne was moeder van zes kinderen – een zoon en vijf dochters – van wie de oudste en de jongste overleden zijn. Ze hadden elf kleinkinderen en 17 achterkleinkinderen. “Moeder kon goed tekenen en maakte zelf verjaardagskaarten en dergelijke. Ze kon goed naaien, zeg maar haute couture, en breien. Onze ouders vormde een hecht koppel. Moeder was al een tijdje bedlegerig maar beiden waren tot voor kort nog beiden heel helder van geest. Niet lang geleden las vader voor moeder nog voor uit een boek over Toon Hermans! We keken uit naar moeders honderdste verjaardag maar we zouden de viering heel rustig houden.”

Het afscheid heeft donderdag in intieme kring plaatsgevonden in de kapel van wzc Sint-Carolus. (NOM-Begr. Bloyart/Sereni)