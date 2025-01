Houthulst neemt afscheid van ereburgemeester René Roelens

Op donderdag 2 januari werd in de Sint Jozefkerk in Jonkershove om 10.30 uur afscheid genomen van ereburgemeester René Roelens. Een 350-tal personen woonden de uitvaartplechtigheid bij. Het werd een sereen, eenvoudig maar waardig afscheid precies zoals René zelf was.

Het gemeentebestuur werd vertegenwoordigd door de algemeen directeur, een bijna voltallig schepencollege en tal van gemeenteraadsleden, ook een viertal vlaggen van vaderlandslievende verenigingen tekenden present. Voor de muziek werd onder andere gekozen voor You’ll Never Walk Alone, Die Laatste Dag van Willem Vermandere, Hallelujah (origineel Leonard Cohen) en The Sound of Silence.

In zijn homilie had priester Dirk Durnez het over het leven van René dat gekenmerkt werd door hard werken en zorg dragen voor zijn gezin en later als burgemeester en provincieraadslid ook zorgen als een goede huisvader voor de mensen van de gemeente, altijd vriendelijk, altijd met een goed woord voor iedereen. Hoe hij gesteund door zijn echtgenote zo enorm veel voor de mensen betekende en hoe hij dankzij zijn diep geloof gesterkt werd om ondanks het veel te vroege afscheid van zijn zonen Ronny en Rik moed vond om zich verder in te zetten.

Charles Michel

Hoe dan ook de steun en toegewijde zorg van zijn dochter Arlette veel betekenden voor hem. Ook burgemeester Jeroen Vandromme nam het woord, hij schetste het politieke leven van René en hoe het succes van zijn carrière te danken was aan zijn karakter. Hij was een man van het volk, altijd toegankelijke en altijd bereid te helpen. Hij haalde de woorden van Charles Michel aan ‘ Echte leiders kijken niet neer op mensen, maar tillen hen op.’ Dat was René in een notendop: een leider die mensen verbond en hoop gaf.

De tekst, van Arlette en de kleinkinderen, op het bidprentje: “Een man van het volk, steeds voor anderen klaar. In zijn moestuin vond hij rust, bij zijn dieren was hij veilig. Getekend door het leven , een rugzak veel te zwaar. Toch bleef zijn liefde zacht, zelfs toen de tijd vervaagde. Hij lachte naar het leven, nu straalt de hemel terug. De liefde die je bracht, blijft ons omarmen. Rust zacht lieve papa, opa.”