Oud-burgemeester van Houthulst René Roelens overleden

René Roelens werd geboren op 24 maart 1931. Hij overleed tijdens de kerstnacht, op 25 december om 3 uur ‘s morgens.

René is de grootvader van Marissa Roelens ( lijst burgemeester) die het jongste lid van de gemeenteraad is. Bijzonder is dat René 11 jaar lang burgemeester van de gemeente Houthulst was. Toen René nog in de lagere school zat volgde hij reeds de politiek en kon hij als enige van zijn klas het resultaat van de verkiezingen uitleggen. In 1970 waagde René zijn eerste stappen in de politiek. Hij ging mee met de partij van de burgemeester in Woumen-Jonkershove en behaalde 264 stemmen.

In 1976 toen de fusie Groot Houthulst een feit was stelde René zich voor een tweede keer kandidaat en bemachtigde hij een plaatsje op de lijst van de PVV onder Hubert de Groote. Hij behaalde toen 476 stemmen. In 1979 werd René burgemeester van Groot Houthulst. In 1982 behaalde hij 2.400 stemmen en zo was hij 11 jaar lang burgemeester van Houthulst. Hij was geliefd en gekend omwille van zijn dienstbetoon aan de mensen.

In 1990 trad hij af maar bleef nog 4 jaar schepen. Van 1994 tot 2000 werd hij gekozen tot VLD-schepen van landbouw. René zetelde ook vele jaren in de provincieraad. René was een echte volksvriend, een graag geziene figuur. Een vriendelijk en diepgelovige man met veel interesses maar vooral geïnteresseerd in de mensen rondom hem. Door zijn dienst aan de gemeente kreeg hij volgende titels: ere-burgemeester 1979 – 1989, ere-provincieraadslid, ere-schepen 1989–1995 en ere-gemeenteraadslid. Er wordt afscheid genomen van René op donderdag 2 januari 2025,om 10.30 uur in de Sint-Jozefskerk in Jonkershove. Online condoleren kan via logghe.sereni.be.